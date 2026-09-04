Cantabria considera "perjudicial" el plan de financiación autonómica aunque espera que admitan sus alegaciones

Archivo - El consejero de Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros (PP), considera que el plan de financiación autonómica que defenderá este viernes el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es "netamente perjudicial" para la comunidad, aunque espera que se admitan algunas de sus alegaciones.

"Venimos con la actitud de a ver si, como último intento, estiman o admiten alguna de las alegaciones que hemos presentado, porque el modelo que se ha puesto en la mesa, aparte de que no compartimos las formas, para Cantabria es netamente perjudicial, no solo porque no nos aporta ni un solo euro adicional --Cantabria con Extremadura es la única comunidad que no percibe ningún euro con esta propuesta de reforma-- sino también porque operaría los servicios a futuro en unas cifras que no son las actuales", por lo que Cantabria está "radicalmente en contra" de la propuesta, ha explicado a preguntas de la prensa previas al inicio de la reunión en el Ministerio de Hacienda.

Cuestionado si cree que saldrá adelante, Agüeros ha opinado que el Estado piensa superar este trámite, que es "meramente formal", pero ha confesado sus dudas de que lo haga en el Congreso. "En conciencia, dudo mucho que, por lo menos, los dos diputados socialistas de Cantabria voten en contra de los intereses de su comunidad", ha señalado.

Respecto al 'plantón' de Madrid al CPFF, ha declinado entrar "en las formas de gestionar de cada una de las comunidades autónomas".

"A lo mejor es lo que te puede pedir el cuerpo; decir, bueno, venimos aquí a blanquear algo que ya está premeditado y pactado previamente. Pero nosotros somos responsables", ha concluido.