Cantabria convoca 3,7 millones en ayudas para el establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores

Cantabria convoca 3,7 millones en ayudas para la instalación de jóvenes y nuevos agricultores

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha publicado la convocatoria de ayudas para el establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores en la comunidad autónoma durante 2026, con una dotación total de 3,7 millones de euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo impulsar el relevo generacional en el sector agrario, mejorar las condiciones de vida y trabajo de los agricultores y favorecer la fijación de población en zonas rurales, para contribuir al desarrollo económico y social del medio rural cántabro, ha informado el Ejecutivo regional.

La convocatoria contempla dos líneas de actuación: ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores, con un presupuesto de 2,8 millones de euros; y a nuevos agricultores, dotadas con 840.110 euros.

Podrán beneficiarse de ellas personas que se instalen por primera vez en una explotación agraria, ya sea como persona física o mediante fórmulas jurídicas como titularidad compartida o cotitularidad, siempre que presenten un plan empresarial viable y cumplan los requisitos establecidos en la normativa reguladora. Además, las explotaciones deberán ajustarse a la definición de microempresa o pequeña empresa.

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto y se prolongará durante dos meses. Deben presentarse de forma electrónica a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La financiación procede de fondos europeos FEADER, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC).

Según ha destacado la consejera del ramo, María Jesús Susinos, esta línea de ayudas "refuerza el compromiso institucional con un modelo agrario moderno, competitivo y sostenible".