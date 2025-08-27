Cantabria convoca ayudas de 1,5 millones para inversiones a bordo de buques pesqueros

El objetivo es modernizar la flota pesquera de la región SANTANDER 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado ayudas para 2026 para las inversiones a bordo de los buques pesqueros, para modernizar la flota de la región. Dotadas con 1,5 millones de euros, estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA 2021-2027).

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publica este miércoles el extracto de la resolución de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y de Alimentación por la que se convocan estas subvenciones.

Su finalidad es contribuir a la modernización de la flota pesquera cántabra mediante inversiones dirigidas a reducir el impacto de la pesca en el medio marino, la eficiencia energética y mitigación del cambio climático -con y sin aumento de capacidad o arqueo bruto-; mejoras de condiciones laborales y de seguridad a bordo, -con y sin aumento de capacidad y sustitución o modernización de motores-.

Según ha señalado la consejera del ramo, María Jesús Susinos, estas ayudas tienen como objetivo "mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores y trabajadores, fomentan también el relevo generacional y el desarrollo profesional".

Podrán beneficiarse de las ayudas los armadores o propietarios de buques pesqueros, personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de agrupación que reúna los requisitos establecidos y que los buques tengan su puerto base en Cantabria.

La ayuda oscila entre el 40 y el 50 por ciento de la inversión total, salvo las de mejoras de las condiciones laborales y de seguridad a bordo sin aumento de capacidad, que pueden llegar al 75%.

El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOC e irán dirigidas a la consejera.