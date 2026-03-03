Cantabria convoca ayudas por 230.000 euros para inversiones de las Cofradías de Pescadores cofinanciadas por el FEMPA

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Pesca ha convocado las ayudas destinadas a apoyar las inversiones realizadas por las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), por un importe global de 230.000 euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva, tienen como objetivo fomentar una pesca sostenible desde el punto de vista medioambiental, eficiente en el uso de los recursos, innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.

Podrán ser beneficiarias las Cofradías de Pescadores de Cantabria legalmente constituidas que cumplan con las condiciones y obligaciones previstas en la normativa en materia de subvenciones.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que esta convocatoria "refuerza el compromiso del Gobierno con el sector pesquero de Cantabria, un pilar económico y social fundamental para nuestras zonas costeras".

Además, ha subrayado que estas ayudas permiten a las Cofradías modernizar sus instalaciones y adaptarse a los nuevos retos ambientales, tecnológicos y de mercado, "mejorando la competitividad del sector y garantizando su sostenibilidad a largo plazo".

INVERSIONES SUBVENCIONABLES

Serán objeto de subvención las inversiones que mejoren las infraestructuras, equipos y maquinarias de los puertos pesqueros, las lonjas, los lugares de desembarque, los pantalanes y los fondeaderos.

Entre los gastos subvencionables se encuentran la modernización o acondicionamiento de bienes inmuebles, la adquisición de maquinaria, instalaciones y equipos de primer uso; equipos y programas informáticos vinculados a actividades de producción y comercialización; y elementos de transporte interno integrados en el proyecto presentado.

Mientras que no serán subvencionables la construcción de nuevos puertos o lonjas, la adquisición de terrenos, la compra de materiales y equipos usados, los elementos de transporte externo, el IVA recuperable, el mobiliario de oficina o la elaboración de páginas web, entre otros.

La ayuda no podrá superar el 75% de los gastos subvencionables, debiendo aportar el beneficiario el 25% restante como contribución privada, en cumplimiento de la normativa europea reguladora del FEMPA para el período 2021-2027.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), es decir, este miércoles 4 de marzo.

Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y presentarse a través de los registros electrónicos habilitados por la Administración autonómica.