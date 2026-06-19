Cantabria convoca ayudas por 640.000 euros para reforzar la sanidad animal en las explotaciones ganaderas

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SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha convocado ayudas por importe máximo de 639.389 euros destinadas a los titulares de explotaciones ganaderas que desarrollen pruebas diagnósticas, vacunaciones y medidas sanitarias en el marco de los programas oficiales de prevención, control y erradicación de enfermedades animales durante el año 2026.

Podrán beneficiarse los titulares de explotaciones que hayan participado en la campaña de saneamiento ganadero mediante la intervención de veterinarios habilitados conforme a la normativa autonómica, así como aquellos que hayan realizado vacunaciones frente a la lengua azul en sus serotipos 3, 4 y 8, o a la enfermedad hemorrágica epizoótica durante el año 2025.

La convocatoria incluye tanto las actuaciones ligadas a la campaña de saneamiento, realizadas entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, como las vacunaciones efectuadas dentro de los periodos establecidos para cada enfermedad.

En el caso de la campaña de saneamiento ganadero, el plazo para la presentación de solicitudes será de treinta días hábiles desde la publicación del extracto para las actuaciones ya realizadas y, para las posteriores, de treinta días hábiles desde la finalización de la campaña, ha informado el Gobierno

En cuanto a las ayudas por vacunaciones, el plazo será de treinta días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha señalado que la prevención es fundamental para proteger las explotaciones frente a enfermedades emergentes y garantizar la calidad sanitaria de la cabaña ganadera, "lo que repercute directamente en la rentabilidad de las explotaciones".

"Con estas ayudas apoyamos el esfuerzo económico que realizan los ganaderos para cumplir con los programas sanitarios oficiales, asegurando que Cantabria siga siendo un referente en control sanitario y seguridad alimentaria", ha apostillado.

Asimismo, ha puesto de relieve que la vacunación frente a enfermedades como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica resulta clave en el actual contexto sanitario, y estas ayudas suponen "un respaldo directo" para seguir avanzando en su control y erradicación.

Las solicitudes deberán presentarse a la Dirección General competente en materia de Ganadería a través del Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria o por los medios previstos en la normativa vigente.