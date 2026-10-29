Cantabria convoca ayudas al desarrollo y producción de largometrajes y series por 200.000 euros

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SANTANDER 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) las convocatorias de las ayudas al desarrollo y producción de largometrajes y series audiovisuales por un importe cercano a los 200.000 euros. con cargo a los presupuestos de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte (SRECD) para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

La convocatoria se divide en dos. La primera regula las ayudas para la producción de largometrajes cinematográficos o series de televisión, tanto de ficción, como animación o documentales, a las que se destinan 155.000. La cuantía máxima de ayuda por proyecto no podrá ser superior a 100.000 euros siempre que dicha cantidad no sea superior al 75% del crédito destinado a financiar la convocatoria.

La segunda regula las ayudas al desarrollo de largometrajes cinematográficos y series de televisión, de ficción, documental o animación. La financiación es de 45.000 euros y la cuantía máxima de ayuda por proyecto no podrá superar los 15.000 euros, siempre que dicha cantidad no sea superior al 50% del crédito disponible para financiar la convocatoria.

En ambos supuestos, los beneficiarios son personas físicas o jurídicas constituidas como productoras audiovisuales independientes, que acrediten contar con establecimiento permanente en Cantabria antes de la fecha de publicación del extracto de convocatoria de la ayuda en el BOC.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 día hábiles a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín.