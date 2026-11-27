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SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Industria por la que la Dirección General de Comercio y Consumo ha convocado la fase autonómica del concurso escolar 'Consumópolis 2026-2027', una iniciativa destinada a promover entre los jóvenes hábitos de consumo críticos, responsables, solidarios y sostenibles.

El certamen, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en colaboración con las comunidades autónomas, está dirigido a estudiantes de quinto y sexto de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica de centros públicos, concertados y privados de Cantabria.

La Dirección General de Comercio y Consumo vuelve a participar como entidad organizadora de la fase autonómica tras la experiencia desarrollada el pasado curso, con el objetivo de seguir reforzando la educación en consumo entre la población más joven y dotar a los escolares de conocimientos y habilidades que les permitan tomar decisiones informadas y responsables.

El concurso se desarrollará por equipos de cinco alumnos coordinados por un docente y constará de dos fases. En la primera, los participantes deberán superar diferentes pruebas pedagógicas y lúdicas en la ciudad virtual de 'Consumópolis'.

En la segunda, los equipos elaborarán un vídeo de aproximadamente 90 segundos relacionado con el consumo responsable y la protección de las personas consumidoras frente a situaciones como la falta de información, las prácticas engañosas o los riesgos asociados a determinados productos y servicios.

El periodo de inscripción permanecerá abierto entre el 5 de octubre de 2026 y el 1 de marzo de 2027, mientras que las pruebas de la primera fase podrán completarse hasta el 18 de marzo de 2027. Los trabajos audiovisuales podrán presentarse hasta el 7 de abril de 2027.

La convocatoria contempla tres niveles de participación: alumnado de quinto y sexto de Primaria; primero y segundo de ESO; y tercero y cuarto de ESO o Formación Profesional Básica. Los equipos ganadores de cada categoría representarán a Cantabria en la fase nacional del concurso.

Además, cada uno de los cinco integrantes de los equipos ganadores y su docente coordinador recibirán un reconocimiento en forma de premio tecnológico, consistente en una tableta o reloj inteligente, así como un diploma acreditativo. Los centros educativos vencedores también obtendrán un diploma de reconocimiento.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que la educación en consumo constituye una herramienta fundamental para formar ciudadanos responsables y capaces de desenvolverse con criterio en una sociedad cada vez más digitalizada y compleja.

En este sentido, ha animado a los centros educativos cántabros a sumarse a una iniciativa que permite aprender de forma participativa y práctica cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores, el uso responsable de bienes y servicios y la adopción de hábitos de consumo sostenibles.

La información completa sobre el concurso y el procedimiento de inscripción puede consultarse a través de la plataforma oficial de 'Consumópolis' y de los canales de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria.