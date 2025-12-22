Cantabria convocará en enero un curso de formación para contratar seis bomberos más

Archivo - Bomberos trabajan por extinguir las llamas ocasionadas por un Incendio forestal - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria convocará el próximo mes de enero un curso de formación para bomberos con el que generar una bolsa de empleo y contratar a seis efectivos más en los parques de la región, con los que superar los 150 operarios (en la actualidad hay 149).

Además, el Ejecutivo autonómico abordará este martes, en su reunión semanal, el último pago de las horas extra realizadas por estos profesionales, correspondientes al mes de noviembre. Y también este martes se celebrará una reunión entre el director del servicio y representantes de la plantilla.

El curso de formación y el abono de las horas extra han sido avanzados este lunes en el Pleno del Parlamento por la consejera del ramo, Isabel Urrutia, al ser interpelada por el portavoz socialista, Mario Iglesias, por el cierre de los parques de bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) y el "incumplimiento" de la guardia mínima.

La responsable de Presidencia y Seguridad ha situado el origen de la coyuntura actual de los parques en la etapa del Gobierno anterior (PRC-PSOE) y la firma de acuerdos que regionalistas y socialistas "nunca cumplieron" respecto a las guardias, a lo que ha sumado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) derivada de esa "nefasta gestión", fallo que el PP sí cumple, como ha comparado.

En su comparecencia en la Cámara, Urrutia ha dicho que entonces los parques abrían "con uno, dos o tres bomberos" cuando el mínimo para las guardias al que obliga la ley es de cuatro, lo que hace necesario un total de 24 efectivos para que estén abiertos los seis parques regionales.

En este punto, ha indicado que en 2022 solo estuvieron esos 24 efectivos en los parques "63 días" del año, mientras que en 2024 -ya con el PP en el Gobierno- estuvieron "todos los días", a costa, eso sí y como ha reconocido, del esfuerzo de los trabajadores, a los que se les ha pagado ya 259.205 euros en horas extra, cuantía a la que hay que sumar el pago del mes de noviembre que abordará el Ejecutivo.

Por todo eso, la consejera del PP ha rechazado que el PSOE diga que "no se garantiza la seguridad en Cantabria" y ha llamado "irresponsable" a Iglesias por estas palabras. También ha defendido que el Gobierno está negociando el nuevo convenio "con diálogo".

La 'popular' ha contrastado que mientras regionalistas y socialistas destinaban "dinero a otras cosas" el actual Ejecutivo ha comprometido 9 millones de presupuesto para el servicio en los próximos tres años.

También ha comparado los 124 efectivos que había en 2022 con los 149 que hay en la actualidad, los 10 millones de euros de 2023 con los 18 previstos para 2026, o las 13 plazas en las oposiciones del PRC-PSOE con las 25 convocadas por el PP.

LA HUELGA MÉDICA HA HECHO DAÑO PERO LAS LISTAS DE ESPERA BAJAN

Por otro lado, ha sido igualmene interpelado en la sesión plenaria, la última del año, el consejero de Salud, César Pascual, quien a instancias de la diputada de Vox Natividad Pérez Salazar ha dado cuenta de la incidencia de la reciente huelga médica, que ha tenido un "impacto devastador" según esta parlamentaria.

Pero el responsable del ramo no lo cree así. Ha admitido que el paro ha hecho "daño" a la atención sanitaria, pero ha negado que los efectos hayan sido "devastadores".

En este punto, ha destacado que las listas de espera están bajando, así como los tiempos de demora, situándose en unos 14.000 pacientes y 135 días, y ha asegurado que van a continuar esa tendencia a la baja.

Pascual ha indicado que en las cuatro jornadas de huelga -entre el puente de diciembre y el fin de semana posterior, convocada contra el estatuto marco del Ministerio- se han perdido 22.000 consultas en Atención Primaria, el 40% de las previstas, "mucha" cirugía programada y pruebas diagnósticas, casi el 90% de las colonoscopias.

En este punto, ha destacado que se priorizó "lo vital" frente a lo "reprogramable" y ha indicado que habrá que "buscar huecos" para recuperar esta actividad, en función de la especialidad, el servicio, los casos y técnicas a emplear, desde el diálogo y buscando las mejores soluciones, como ha añadido el consejero.

De todos modos, y para finalizar, ha advertido de que en Navidad va a ser "muy complicado" porque va a coincidir el 'pico' de la gripe "en mitad" de las fiestas, lo que va a "condicionar" la atención sanitaria.