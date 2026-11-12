Cantabria crea una Oficina de Seguridad de la Información del sistema sanitario público

Archivo - Fachada del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la celebración de un acuerdo marco para la prestación del servicio de Oficina de Seguridad de la Información del Sistema Sanitario Público de Cantabria, que dará cobertura al Servicio Cántabro de Salud (SCS), la Consejería de Salud, el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla (IDIVAL), la Fundación Marqués de Valdecilla y el Hospital Virtual Valdecilla.

La contratación, que será gestionada de forma centralizada por el SCS, permitirá disponer de un modelo común de gobernanza y protección de los sistemas de información sanitarios, ha informado el Ejecutivo.

El acuerdo, con un presupuesto de 1,4 millones de euros, contempla la prestación integral de servicios especializados en ciberseguridad, que incluye la gestión y supervisión de la seguridad de la información, la monitorización continua de amenazas, la respuesta ante incidentes, el apoyo al cumplimiento normativo, la realización de auditorías, la formación y concienciación del personal y el refuerzo de las capacidades de protección de los entornos tecnológicos sanitarios.

Asimismo, incorpora la implantación de un portal de ciberseguridad y el acompañamiento para la obtención de la certificación del Esquema Nacional de Seguridad en nivel alto para los sistemas incluidos en su alcance.

La actuación responde a la necesidad de reforzar la protección de los sistemas clínicos y corporativos ante el incremento de los riesgos asociados a la ciberseguridad y a la evolución de los requisitos regulatorios aplicables al sector sanitario.

Entre los objetivos previstos figuran la mejora de la gestión de riesgos, el fortalecimiento de los mecanismos de detección y respuesta ante incidentes, la protección de los datos sanitarios y la adaptación a marcos normativos y estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad de la información.

El acuerdo marco servirá de instrumento para formalizar los contratos derivados que permitan atender las necesidades de seguridad digital de las distintas entidades que integran el sistema sanitario público autonómico, favoreciendo una gestión coordinada y homogénea de estas actuaciones.

También dentro del área de Salud, se ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para el suministro de equipos de climatización, ventilación y soluciones de protección solar destinados a los centros dependientes del SCS. La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y cuenta con un valor estimado de 759.960 euros.

La actuación permitirá disponer de un instrumento común de contratación para atender las necesidades de renovación, sustitución y mejora de los sistemas de acondicionamiento ambiental en los distintos centros sanitarios de la red pública autonómica.