Cantabria cree que los nuevos trenes de Cercanías no estarán listos este año

Archivo - Imagen de archivo del acto de inicio de la fabricación de los nuevos en Beasain - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media (PP), cree que los trenes de Cercanías comprometidos por el Ministerio de Transportes con esta comunidad y con Asturias no estarán listos este año.

"Si los trenes ya tendrían que estar aquí, la mayor parte de ellos en este primer semestre, ya les garantizo yo que no van a estar. Tampoco creo que lleguen en el segundo semestre, y ya veremos a ver en el primer semestre del 2027", además de que en el momento que lleguen todavía necesitarán varios meses de pruebas, ha indicado a preguntas de los medios por novedades en este asunto.

Según ha dicho, sigue a la espera de respuesta a la carta que envió al presidente de Renfe con el objetivo de verificar que los convoyes están en marcha, para lo que ha pedido en reiteradas ocasiones una visita a la fábrica donde se construyen -que iba a ser en Beasain (Guipúzcoa) pero se trasladó a Zaragoza-.

De hecho, en febrero de 2024 se celebró un acto por el comienzo de la fabricación en la planta de CAF en Beasain y la previsión era que los trenes estuvieran en pruebas en el primer semestre de 2026, si bien posteriormente el compromiso de Transportes pasó a ser que los primeros nuevos convoyes estén listos para ser homologados este año.

Por todo ello, el consejero ha puesto en duda lo manifestado desde el Estado y ha concretado en el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. "Todos ustedes saben que ser socialista y decir la verdad no suele coincidir casi nunca".

"Dice que se va a cumplir, cosa que yo pongo en muchisima duda", ha apuntado Media, que cree que "lo tiene fácil para solucionalo: nos vamos todos allí, cogemos un autobús y nos plantamos en Zaragoza -no donde nos dijeron que iba a ser, pero bueno-".

Algo que a su juicio no ocurre porque "no pueden darle ninguna explicación a los cántabros". "Si los trenes están a punto de llegar, ya estarán pintándose". "No sé por qué me da que el presidente de Renfe, el señor Casares y alguno más lo que hacen es ocultar una realidad, que no la van a poder ocultar porque esto es cuestión de que pase el tiempo".

Además, ha criticado que desde el Estado ya "ocultaron cuando aquellos trenes no cabían por los túneles", así como el acto celebrado en 2024 en Beasain, donde les llevaron "a cortar una chapa diciendo que era la primera de nuestros trenes, y año y medio más tarde resulta que nos enteramos que ni era en el País Vasco, ni habían empezado, ni nada de nada de lo que habían dicho era cierto".

Media ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para informar de las alegaciones al estudio informativo del tren Santander-Bilbao.

LICITACIONES TRAS LA TRAMA DE CARRETERAS

Por otro lado, preguntado por el contrato del mantenimiento de las carreteras cántabras que está en licitación tras la sentencia de la trama de Obras Públicas que inhabilitó a los responsables de las empresas implicadas para contratar con la Administración, el consejero ha indicado que los servicios jurídicos deben aclarar cómo proceder y cuál es la interpretación del fallo -por cuestiones como si afecta al administrador, a los propietarios, etcétera- en el caso de que alguna sea adjudicataria.

"Cuando el servicio jurídico nos lo diga, nosotros lo aplicaremos en la mesa de contratación". "Si estas empresas resultan adjudicatarias en el proceso administrativo y no incumplen ninguna ley y no incumplen nada, pues serán adjudicatarias [...] Esto es un proceso administrativo que ha cambiado a partir de noviembre y ya veremos en qué concluye", ha sentenciado

También ha explicado que a estos contratos se presentan ahora varias empresas tanto de Cantabria como de otras comunidades. "Aquí no venía ninguna empresa de fuera porque pasaban las cosas que pasaban y que ha dictaminado un juzgado. Ahora viene todo el mundo", ha apostillado.