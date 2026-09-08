Cantabria cuenta con un incendio controlado en Porracolina (Soba)

Bomberos forestales extinguen el incendio de San Felices de Buelna. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria cuenta en estos momentos con un incendio, que está controlado, en Porracolina, en el municipio de Soba.

En la red social X, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que en las últimas horas se registró un incendio en Monte Redondo, San Felices de Buelna, aunque ya ha sido extinguido.

Por otra parte, ha matizado que el resto de incendios que permanecían en fase de control, en Valderredible y Valdeolea, también han sido extinguidos.

El Ejecutivo ha informado de que en septiembre ya son 19 los incendios que ha registrado la región.

Para mañana, miércoles, ante la intensidad de lluvias, el Gobierno estudiará eliminar las restricciones de quemas y rebajar nivel de alerta del Operativo.