Cantabria da consejos para ver el eclipse solar y comprar gafas de observación

Gente con gafas de sol. Obervación eclipse solar. - GOBIERNO

SANTANDER, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria recomienda extremar las precauciones de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto y que podrá observarse desde la región. Entre otras cosas, destaca la importancia de utilizar solo gafas homologadas y certificadas para contemplar este fenómeno.

Desde el departamento, dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, se advierte que mirar directamente al sol sin protección adecuada puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, incluso tras una exposición breve.

Por ello, avisa que las gafas de sol convencionales, aunque sean oscuras, no sirven para observar un eclipse de manera segura, según remarca el Ejecutivo en un comunicado.

Entre los aspectos a comprobar antes de adquirir unas para ver el eclipse figura verificar que cumplen con la norma europea 'EN ISO 12312- 2:2015', para garantizar la protección ocular durante la observación solar directa. Esta certificación asegura que el filtro bloquea prácticamente la totalidad de la radiación visible, así como el cien por cien de la ultravioleta y gran parte de la infrarroja.

Del mismo modo, el Gobierno advierte de posibles confusiones en el etiquetado, ya que algunos productos incluyen la referencia 'ISO 12312-1', correspondiente únicamente a gafas de sol convencionales, que no son aptas para mirar directamente al sol.

Otro elemento a tener en cuenta es el marcado CE, obligatorio en todos los productos comercializados en la Unión Europea. Este distintivo acredita que las gafas cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a equipos de protección individual y que han superado los ensayos técnicos exigidos por la normativa de seguridad. El símbolo debe aparecer de forma "visible, legible e indeleble".

Asimismo, hay que comprobar que el etiquetado incluya información clara sobre el fabricante, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y, en su caso, fecha de caducidad si el material tiene una duración limitada.

Con todo, se aconseja realizar una revisión física de las gafas antes de utilizarlas y se indica que no deben presentar arañazos, manchas, burbujas, fisuras ni zonas más claras en el filtro.