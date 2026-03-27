Cantabria defiende ante el MAPA un reparto "justo" de ayudas a la dermatosis nodular y garantías para el sector lácteo

Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo de Política Agrícola y el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha defendido este viernes ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) un reparto "justo" de ayudas y medidas frente a la dermatosis nodular, y garantías para el sector lácteo.

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha trasladado las principales reivindicaciones de la región, en el marco de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural, el Consejo Consultivo de Política Agrícola y el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, con especial atención al impacto de la crisis internacional derivada de la guerra en Irán sobre el sector primario.

La consejera ha valorado el decreto-ley que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, pero ha advertido de que "vuelve a dejar fuera a realidades productivas clave de la Cornisa Cantábrica".

En concreto, ha señalado que las ayudas a superficies agrarias por el incremento del coste de fertilizantes, dotadas con 500 millones de euros, no contemplan los pastos, ni permanentes ni temporales, pese a que en la comunidad también se abonan y forman parte esencial de su sistema productivo.

Según sus estimaciones, en Cantabria se verían beneficiadas en torno a unas 7.000 hectáreas por este concepto, una cantidad que el Ejecutivo autonómico considera "claramente insuficiente".

"Somos, una vez más, daño colateral de un diseño de ayudas que no tiene en cuenta nuestras particularidades. Ya ocurrió con la guerra de Ucrania y vuelve a repetirse ahora", ha afirmado la consejera, quien ha reclamado "una revisión urgente de los criterios para que la Cornisa Cantábrica no quede excluida de facto".

Además, en materia de sanidad animal, Cantabria ha trasladado al Ministerio una batería de propuestas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), entre ellas la extensión de la vacunación preventiva en la comunidad, la flexibilización del marco normativo europeo para modificar la categoría de la enfermedad y la creación de un stock suficiente de vacunas.

"No podemos permitir que vuelva a producirse una situación de desabastecimiento que obligue a los Estados miembros a competir entre sí en el mercado", ha subrayado la consejera.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha solicitado la inclusión de la DNC en las coberturas de Agroseguro. "Es imprescindible dotar de herramientas de protección reales a nuestros ganaderos ante una amenaza sanitaria de primer orden", ha añadido.

Por otro lado, la consejera ha trasladado el incremento de la fauna silvestre, especialmente jabalíes y tejones, como factor de riesgo sanitario para las explotaciones ganaderas.

Según ha indicado, estas especies actúan como reservorio de enfermedades graves como la tuberculosis, la peste porcina africana o la enfermedad de Aujeszky.

Ante esta situación, el Gobierno autonómico ha solicitado al Ministerio la habilitación de líneas de ayuda específicas para implementar medidas de bioseguridad en las explotaciones.

"Necesitamos recursos para garantizar la convivencia entre fauna silvestre y ganadería en condiciones de seguridad, protegiendo tanto la salud animal como la viabilidad de nuestras explotaciones", ha remarcado.

SECTOR LÁCTEO Y PRECIOS

En relación con el sector lácteo, Susinos ha mostrado la "preocupación" del Gobierno de Cantabria ante las recientes modificaciones en contratos de compraventa de leche que apuntan a "una posible bajada de precios".

La consejera ha asegurado que "no existen razones objetivas de mercado que justifiquen estas prácticas" ya que "no se ha producido ni un aumento significativo de la producción ni una caída del consumo".

Por el contrario, ha destacado que los costes de producción "continúan al alza". "Nuestra petición es clara: el ganadero no puede ser, una vez más, el eslabón más débil de la cadena", ha afirmado.

En este sentido, ha instado al Ministerio a reforzar los mecanismos de control para evitar la venta a pérdidas y el uso de la leche como producto reclamo en la distribución. "Es imprescindible garantizar un precio justo que cubra los costes y permita la viabilidad del sector", ha sentenciado.