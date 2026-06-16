Cantabria defiende que el talento "tiene que llegar a las empresas, generar negocio y crear empleo de calidad"

El Consejero De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Inaugura El Start In Cantabria Summit - GOBIERNO

SANTANDER, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio de Cantabria, Eduardo Arasti, ha defendido que el talento "tiene que llegar a las empresas, generar negocio y crear empleo de calidad".

Lo ha expresado así al ejercer de anfitrión en la apertura del Start In Cantabria Summit, encuentro organizado por SODERCAN de ámbito nacional que este martes y miércoles reúne en el Centro Botín de Santander a startups, inversores, empresas, instituciones y agentes tecnológicos con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

"El Start In Cantabria Summit no es solo un evento, es un punto de encuentro, pero también un punto de inflexión, donde se van a reunir startups, inversores, corporaciones, centros tecnológicos, universidades y administraciones públicas, lo que permitirá generar contactos, conversaciones y oportunidades que no ocurren en otros espacios, poniendo en práctica algo fundamental: la conexión entre innovación y mercado en torno a temas de interés como la Inteligencia Artificial, la transferencia tecnológica, el talento, la financiación o el escalado empresarial", ha explicado.

En su intervención, ha destacado que la innovación y el emprendimiento tecnológico "son hoy una de las principales palancas de competitividad de los territorios", y por eso ha defendido el potencial del Start In Cantabria Summit a la hora de construir un ecosistema de innovación "más conectado, fuerte y ambicioso" desde la colaboración entre instituciones y el intercambio de conocimientos con el tejido productivo para generar "oportunidades para todos".

"El futuro de la innovación en España no se construye en solitario, se construye colaborando, compartiendo conocimiento y generando oportunidades para todos", ha subrayado el consejero, quien ha defendido la clave para que esta iniciativa sea un éxito: "La innovación no puede quedarse en el plano teórico ni en el laboratorio ni en el discurso institucional. La innovación tiene que llegar a las empresas, tiene que generar negocio, tiene que crear empleo de calidad y tiene que hacerlo aquí, en España".

En este sentido, ha puesto en valor decisiones del Ejecutivo regional esta legislatura para situar a la innovación y la digitalización en el centro de su política económica, como incrementar "de manera significativa" la inversión pública en I+D+i e impulsar la I Agenda Digital de Cantabria para conectar iniciativas, programas y agentes y de la que forma parte el Start In Cantabria Summit, que constituye el acto de cierre del TechFabLab

Arasti también ha puesto en valor este proyecto estratégico, gracias al cual se ha construido una red entre seis comunidades autónomas para compartir conocimiento, impulsar proyectos y conectar ecosistemas "que, por separado, tendrían más dificultad para llevarse a cabo".

El consejero del ramo también aprovechado su intervención para poner en valor el papel de SODERCAN como entidad organizadora del evento a la hora de querer situar a Cantabria como un espacio activo dentro del sistema nacional de innovación.

COLABORACIÓN INTERTERRITORIAL.

En el acto institucional también han participado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja -coordinador del proyecto-, Belinda León; el subdirector general de Ciudadanía, Talento y Emprendimiento Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España, Fernando Escobar; el director de Desarrollo e Innovación Empresarial del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Pedro Pardo; la directora gerente del CEIN de Navarra, Uxue Itoiz, y el secretario autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana, Eduardo Pascual.

Escobar ha asegurado que el Gobierno de España va a seguir apoyando el Tech Fab Lab para darle continuidad en el futuro porque -ha explicado- más allá de sus buenos resultados (con más de un millar de empresas asesoradas y mentorizadas por proyectos y cerca de 300 actividades organizadas y 70 actuaciones conjuntas entre las seis comunidades autónomas participantes), ha logrado impulsar redes de colaboración en todo el territorio en torno a la innovación para que cada emprendedor se pueda beneficiar de los proyectos iniciados.

León se ha mostrado partidaria de impulsar proyectos de estas características porque el formato de colaboración interterritorial crea una red para tomar contacto entre emprendedores, empresas, posibles inversores y todos aquellos interesados en formar parte de un ecosistema en el que los gobiernos intentan ser "facilitadores" de proyectos empresariales emprendedores.

Pardo también ha mostrado su satisfacción por los resultados del programa, pus ha cumplido sus objetivos de fortalecer y dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento más allá de una región; alcanzar un alto grado de colaboración y cooperación entre territorios, y transferir el conocimiento tecnológico al tejido empresarial.

Pascual ha destacado la importancia de este programa para contribuir a tener unos ecosistemas regionales "fuertes y consolidados" en base a la cooperación y la generación de sinergias con otros territorios.

E Itoiz ha subrayado que este proyecto ha demostrado que la colaboración institucional entre autonomías permite hacer innovación juntos, "un valor añadido" para el tejido de startups y pymes a la hora de poder avanzar en sus proyectos con un respaldo y acompañamiento institucional.

La bienvenida al evento ha corrido a cargo del consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja, quien ha destacado que el Tech Fab Lab ha permitido de manera coordinada entre las distintas comunidades autónomas compartir conocimiento, generar sinergias y avanzar en el objetivo común de impulsar el impacto económico de las tecnologías facilitadoras esenciales y, en particular, la Inteligencia Artificial en el tejido empresarial de la región.