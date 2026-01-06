Cantabria se 'despierta' en Reyes con varias zonas a bajo cero y con Camaleño líder de lluvia

Archivo - Reinosa - AYUNTAMIENTO DE REINOSA - Archivo
SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
Cantabria ha amanecido en Reyes con varias zonas a bajo cero, como Cabaña Verónica, en Picos de Europa, que ha anotado la sexta temperatura mínima más baja del país (-12,7 grados) en este inicio de jornada; Alto Campoo (-7,6ºC); Camaleño (-3,8ºC), o Reinosa (-2,7ºC).
También han registrado en las primeras horas de la jornada temperaturas en negativo en Valderredible, con -4,9ºC esta medianoche en Cubillo del Ebro y -3,8ºC en Polientes; en San Roque de Riomiera y Tresviso, con -2,1ºC y -1,6ºC, respectivamente, esta madrugada y también Bárcena Mayor (Los Tojos), con -0,1 ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), consultados por Europa Press.
Por otra parte, Alto Campoo encabeza en estas primeras horas el ránking nacional de rachas de viento al haber alcanzado algunas los 92 kilómetros por hora esta madrugada.
Cabaña Verónica se sitúa en segunda posición, con rachas de 90 km/h, y Santander ocupa el noveno puesto al haber registrado algunas de hasta 77 km/h.
Por otra parte, Camaleño lidera el ránking de precipitacion acumulada en lo que va de jornada, con 15 litros por metro cuadrado (datos hasta las 8.00 horas), y Tama (Cillorigo de Liébana) está en el cuarto puesto, con 8,6 l/m2 hasta las 7.00 horas.