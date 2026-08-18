Cantabria destina 1,1 millones de euros a ayudas para el nuevo Plan de la Carne

Archivo - Animales en una finca en Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado, por un importe de 1,1 millones de euros, las ayudas de minimis en el marco del Plan Regional de Desarrollo de la Carne, con el objetivo de reforzar la rentabilidad en las explotaciones ganaderas y apoyar la producción de carne en la comunidad autónoma.

En un comunicado, el Gobierno ha explicado que se trata de un plan anual trabajado con el sector, que inicialmente estaba dotado con 500.000 euros en el presupuesto de 2026, y que se ha visto incrementado con otros 600.000 euros más, por lo que el total del plan será de 1,1 millones.

La ayuda será de 100 euros por animal elegible nacido en Cantabria y sacrificado durante 2025. Además, los animales comercializados bajo el sello de calidad IGP Carne de Cantabria recibirán una prima adicional del 60%.

Entre los animales susceptibles de acogerse a estas ayudas figuran los bovinos de razas cárnicas y sus cruces, con edades comprendidas entre los 8 y los 16 meses; las hembras de aptitud láctea de al menos cuatro años que cumplan los requisitos de clasificación de sus canales; y los equinos de razas cárnicas y sus cruces, con edades de entre 12 y 20 meses.

Las explotaciones deberán contar con un mínimo de cinco animales elegibles y la ayuda máxima por beneficiario será de 9.000 euros.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir de mañana, miércoles.

La consejera de Desarrollo Rural y Ganadería, María Jesús Susinos, ha destacado que esta medida "busca apoyar a los ganaderos ante el aumento de los costes de producción, mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reforzar la producción local, contribuyendo al mismo tiempo al mantenimiento de la actividad económica y la población en el medio rural".

"El Gobierno de la presidenta Buruaga siempre va a acompañar al sector primario de Cantabria, porque es un sector estratégico para nuestra comunidad, y lo demostramos día a día con hechos, no con palabrería", ha dicho la consejera.