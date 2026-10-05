Cantabria destina 125.000 euros al Colegio de Farmacéuticos para permitir una "conectividad total" entre farmacias

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, firma el convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Gobierno regional y la entidad colegial han suscrito un convenio para el proyecto 'SD-WAN' SANTANDER 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha destinado 125.000 euros al proyecto 'SD-WAN' del Colegio de Farmacéuticos de la comunidad autónoma para mejorar su plataforma informática y permitir "una conectividad total" entre todas las oficinas de farmacia, principalmente las del entorno rural.

Para ello, el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y el presidente del Colegio, José Daniel Carballeira, han suscrito este lunes un convenio.

En declaraciones realizadas tras la firma, el consejero ha explicado que el proyecto permitirá conocer, en cada momento, la trazabilidad de cualquier medicamento que se dispense en cualquiera de las oficinas.

"Creemos que es fundamental para que ese servicio que las farmacias prestan, no solo en los entornos urbanos, sino en los rurales, siga permaneciendo en el futuro", ha afirmado.

Ha subrayado que se trata de una demanda que el Colegio había trasladado al Ejecutivo y, tras ello, la Dirección General de Tesorería y Presupuestos ha instaurado esta subvención nominativa "fundamental" para ese servicio que las farmacias prestan.

Por su parte, Carballeira ha apuntado que esta ayuda supone "un espaldarazo a la importancia que tiene la red de farmacias, su conectividad y seguridad".

Así, ha detallado que el proyecto 'SD-WAN' es una iniciativa estratégica diseñada para desplegar una red de comunicaciones securizada de última generación en las 277 farmacias integradas en el sistema de receta electrónica de la comunidad autónoma.

Además, ha indicado que esta subvención servirá "para mejorar la conectividad de todas las farmacias de Cantabria".

"Es una tecnología que permite enrutar de forma inteligente la conectividad, es decir, aquella conexión que en ese momento sea la más adecuada, teniendo en cuenta que las dispensaciones van cifradas y que lo que es la comunicación a través de internet puede ir por otro canal", ha explicado.

Por último, el presidente de los farmacéuticos cántabros, que ha agradecido al consejero su colaboración, ha destacado que esta subvención también servirá para mejorar la conectividad en entornos rurales "que a veces no tienen la misma infraestructura que hay en las ciudades".

"Estamos muy agradecidos a la Consejería de Economía que ya en 2010 apoyó al Colegio de Farmacéuticos de Cantabria en la implantación del primer proyecto de receta electrónica, que sirvió para que la región fuera una de las primeras comunidades autónomas en implantar sistema de receta electrónica", ha concluido.

Además, Carballeira ha reconocido el trabajo realizado por la anterior Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos, con la expresidenta, María García del Hierro, a la cabeza, para poder suscribir este convenio con el Ejecutivo regional.