Cantabria destina 1,3 millones para impulsar la formación profesional a medida de las empresas de automoción - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria destina 1,3 millones de euros al programa 'Talento y Empleo', que tiene el objetivo de impulsar la formación profesional a medida de las empresas en el sector de la automoción.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que las ayudas están dirigidas a la financiación de planes de formación desarrollados por empresas para centros de trabajo ubicados en Cantabria, con el fin de mejorar la empleabilidad de las personas mediante la adquisición de competencias profesionales adecuadas a las demandas empresariales.

Las empresas realizarán acciones específicas de formación para incrementar las destrezas de las personas trabajadoras, vinculadas a la adaptación a los cambios en los procesos productivos, en el actual contexto de cambio tecnológico, y que se ven directamente afectados por los avances hacia una economía verde, digital e inclusiva y hacia una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas todas aquellas empresas con actividad en la región cuya actividad principal esté relacionada con la fabricación de otros productos básicos de química inorgánica; de neumáticos y cámaras de caucho y reconstrucción y recauchutado de neumáticos; otros productos de plástico; productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones; hierro; acero; metales ligeros; forja, estampación y embutición de metales y metalurgia de polvos; tratamiento y revestimiento de metales; ingeniería mecánica por cuenta de terceros, y fabricación de máquinas herramientas para trabajar el metal.

También con la fabricación de vehículos de motor y sus accesorios; venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios; comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas; comercio al por mayor de máquinas herramienta; actividades de programación informática; otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática, y servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico.

Las acciones formativas diseñadas por este programa darán prioridad al desarrollo de itinerarios formativos de las personas trabajadoras con un nivel más bajo de cualificación y con menores periodos de actividad.

Los planes de formación aprobados que sean objeto de este tipo de ayudas deberán iniciarse, en todo caso, con fecha máxima el 15 de noviembre de 2027, y las empresas interesadas deberán presentar un plan de formación dirigido a la recualificación o reciclaje profesional de las personas trabajadoras correspondientes a centros de trabajo ubicados en Cantabria.

La cuantía máxima de la subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a solicitar se establece en 400.000 euros, y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir este martes, siendo una única solicitud por empresa con un único plan de formación.

El consejero del Industria, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de estas ayudas para fomentar la cualificación profesional de las personas trabajadoras, incidiendo en aquellas tareas que requieren una adaptación a los cambios en los procesos productivos y que se ven directamente afectados por los avances tecnológicos.

En esta misma línea, ha destacado el programa 'Talento y Empleo' a la hora de financiar planes de formación de las empresas a la medida de sus necesidades, así como para la recualificación y reciclaje profesional de sus personas trabajadoras ocupadas en centros de trabajo.

En el caso del sector de la automoción, ha subrayado que es una actividad económica con "un gran peso" en el sector industrial de la región que demanda la adaptación de las competencias profesionales de las personas trabajadoras a los cambios tecnológicos y, en concreto, a la sustitución del motor de combustión interna por otros que utilizan fuentes de energía sostenible.