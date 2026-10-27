Cantabria destina 900.000 euros a impulsar el emprendimiento y el desarrollo económico local

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SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria destinará este año 900.000 euros a impulsar el emprendiemiento y el desarrollo económico local, con ayudas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) dirigidas a ayuntamientos y entidades locales supramunicipales y orientadas a desarrollar actuaciones de asesoramiento al autoempleo, el emprendimiento viable y la dinamización del desarrollo económico local.

La cuantía de la ayuda será de hasta 30.000 euros por cada agente de desarrollo local vinculado a las actuaciones subvencionadas, con un máximo de 90.000 euros por entidad beneficiaria, según la orden de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio por la que se convocan, publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El objetivo de las mismas es fortalecer el papel de las administraciones locales como agentes impulsores de la actividad económica y la creación de empleo en el territorio, así como apoyar el trabajo que realizan los agentes de desarrollo local en la promoción de nuevas iniciativas empresariales, el acompañamiento a emprendedores y la identificación de oportunidades de crecimiento vinculadas a los recursos y potencialidades de cada municipio.

Asimismo, busca fomentar la inserción laboral, impulsar la planificación estratégica en materia de empleo y contribuir al desarrollo equilibrado de toda la región, prestando especial atención al ámbito rural y a las zonas afectadas por el riesgo de despoblamiento.

Podrán acceder a estas ayudas los ayuntamientos y entidades supramunicipales acreditados como puntos de atención de la red Cantabria Emprendedora y las subvenciones financiarán actuaciones de asesoramiento al autoempleo y al emprendimiento, apoyo a proyectos de economía social, información sobre incentivos y ayudas disponibles, asistencia en la tramitación de subvenciones y acciones de dinamización económica vinculadas al aprovechamiento del potencial de cada territorio.

Estas actuaciones se desarrollarán durante el ejercicio 2027 y estarán dirigidas prioritariamente a personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Cántabro de Empleo y a emprendedores de la región.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y las solicitudes podrán presentarse durante diez días hábiles a partir de la publicación de su extracto en el BOC.