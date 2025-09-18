Cantabria destina más de medio millón para promocionar los productos alimentarios en las ferias

Archivo - Visita de las consejeras Susinos y Urrutia a la Feria Internacional del Queso Artesano de Pesquera.- Archivo - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves la resolución de la Consejería de Alimentación por la que se convocan para 2026 las ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria, por un importe total de 575.000 euros, destinadas a la organización de las ferias y mercados alimentarios que se celebran en la región, así como a la asistencia y participación en los mismos.

Las ayudas se dirigen a las corporaciones locales, entidades asociativas y agrupaciones sin ánimo de lucro que se encargan de la organización de ferias y mercados, así como a las pequeñas y medianas empresas de la región interesadas en asistir y participar en este tipo de eventos.

En el caso de la organización de ferias y mercados, las ayudas cubren los gastos relacionados con el acondicionamiento de los recintos expositivos y actuaciones de promoción de alimentos agrarios y pesqueros producidos, extraídos, elaborados y transformados en Cantabria.

Por su parte, las ayudas para la asistencia y participación se dirigen a sufragar gastos como el canon de ocupación, el acondicionamiento de los stands, el transporte del material al recinto ferial y el desplazamiento, alojamiento y manutención de una persona por empresa o entidad en el caso de asistencia y participación a ferias celebradas en Cantabria, y dos por empresa o entidad en el caso de ferias que se celebren fuera de la Comunidad.

La cuantía de la subvención para la organización de ferias y mercados será como máximo de 9.900 euros por beneficiario; del 50% del gasto, hasta un tope máximo de 1.500 euros, para la asistencia y participación en ferias y mercados que se celebren en la región; de un 40%, hasta un tope máximo de 2.000 euros, para las que se celebran fuera de Cantabria; y de un 40%, hasta un tope máximo de 2.000 euros, para la asistencia y participación en ferias y mercados que se celebran tanto dentro como fuera de Cantabria.

El plazo para presentar las solicitudes en el registro de la Consejería, así como en cualquier otro permitido por la ley, se abre este viernes 19 de septiembre y finalizará el 13 de febrero de 2026.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de promocionar los productos alimentarios de la región en un contexto en el que los mercados y el sector se encuentran "más globalizados y competitivos".

"Las ferias alimentarias son un punto de encuentro y un escenario idóneo para la presentación de nuestros productos, por lo que resulta vital que fomentemos su organización y la participación y asistencia de los operadores agroalimentarios de Cantabria en este tipo de eventos", ha defendido.

Con el fin de generar valor añadido en el sector y potenciar su mayor integración en el mercado, la consejera se ha mostrado partidaria de impulsar la promoción de los productos y apoyar a las corporaciones locales y las entidades asociaciones y agrupaciones sin ánimo de lucro que se encargan de organizar las ferias y los mercados.