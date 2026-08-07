Cantabria dota de tecnología puntera a la móvil de detección del cáncer de mama y contará con otra unidad en 2027

Buruaga y Pascual en una unidad de detección del cáncer de mama - GOBIERNO

SANTANDER, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reforzado el Programa de Detección del Cáncer de Mama con la incorporación de tecnología de última generación en su unidad móvil, a la que se sumará otra, ya en licitación, a partir de la primavera de 2027. Así, la región contará con cinco unidades de exploración: las fijas de Santander, Torrelavega y Laredo, y dos móviles que se instalarán en las diferentes localidades.

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, ha visitado, en el exterior del Hospital Valdecilla, la unidad móvil que el lunes llegará a Selaya, donde serán examinadas cerca de 900 mujeres, y se utilizará para garantizar la continuidad del programa mientras se dota de un nuevo mamógrafo de última tecnología y se actualiza la anterior.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico fortalece este programa fundamental para la salud de las cántabras, ya que permite detectar de manera precoz el tumor más frecuente en la población femenina y la primera causa de muerte por cáncer en mujeres, y garantizar la realización de mamografías de cribado cada dos años a las que tienen entre 48 y 71 años.

"Seguimos dando pasos en nuestro compromiso con la salud de las cántabras para llegar a todas ellas con una atención de máxima calidad (...) con el objetivo de facilitar el acceso al cribado, mejorar la capacidad diagnóstica y seguir aumentando las oportunidades de detectar un cáncer de mama en su fase inicial, cuando la posibilidad de curación es mayor", ha asegurado la presidenta tras la visita a la unidad móvil, acompañada del consejero de Salud, César Pascual; el gerente de Valdecilla, Félix Rubial; y los responsables del programa.

Para Buruaga, esta unidad representa su "forma de entender la sanidad: invertir para prevenir, invertir para cuidar y para salvar vidas".

"Cada incorporación tecnológica, cada profesional que se suma al sistema y cada mejora asistencial responde a un mismo objetivo: ofrecer una sanidad pública cada vez más cercana, más moderna y con mayor capacidad para cuidar de las personas", ha asegurado la presidenta, que ha rechazado así la política sanitaria basada en la "propaganda" y ha defendido su modelo de sanidad pública construida "con hechos, con decisiones y, sobre todo, con resultados".

UNIDAD MÓVIL

La unidad móvil cuenta con un mamógrafo digital de ultima generación con tecnología tomosíntesis, equivalente al equipamiento disponible en los centros hospitalarios de Cantabria y que ofrece una mayor calidad de imagen, mejora la capacidad de detección precoz de lesiones mamarias y garantiza que todas las mujeres reciban una atención con los mimos estándares de calidad, seguridad y precisión diagnóstica.

Desde el lunes y hasta el 27 de agosto estará en Selaya y posteriormente se trasladará a Ontaneda, siguiendo la planificación prevista para esta vuelta del programa y garantizando la cobertura de la población diana en la zona.

En cuanto a las unidades de exploración, el despliegue es posible gracias a la gerencia de Atención Primaria y a su trabajo coordinado con el equipo de programa, formado por técnicos especialistas en radiología, personal administrativo, radiólogas de las diferentes gerencias, profesionales de los sistemas de información, electromedicina y el resto de profesionales, que participan en la planificación, organización, coordinación y desarrollo del programa, a lo que se suma la colaboración de los ayuntamientos implicados.