La Cantabria del Ebro estará este sábado en aviso amarillo por tormentas y Liébana por lluvias

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este sábado el aviso amarillo (riesgo) tanto en la Cantabria del Ebro por tormentas como en la comarca lebaniega, por lluvias.
El 112 ha informado sobre este aviso que durará cuatro horas en la Cantabria del Ebro, desde las 18.00 horas hasta la medianoche, mientras que el de Liébana, donde se prevé una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado a la hora, estará activo entre las 14.00 y las 00.00 horas.