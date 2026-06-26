Cantabria elimina el copago de las ayudas a la ELA, que empezarán a pagarse en julio y serán de 3.200 a 9.859 euros

Archivo - Silla de ruedas - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha eliminado el copago en las ayudas de la Ley ELA para personas con grado III+, que comenzarán a pagarse en julio, y garantiza que la cuantía final dependa de las necesidades reales de atención y no de la renta ni del copago.

Así se lo ha trasladado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, al presidente de la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CanELA), Fernando Martín, durante que han mantenido en la Consejería. Gómez del Río ha subrayado que "en Cantabria no habrá copago ni aportación económica en estas ayudas".

A nivel económico, ha indicado que la prestación para las personas con grado III+ podrá situarse entre 3.200 y 9.859 euros mensuales, en función de la intensidad de los apoyos que se necesiten, especialmente en atención domiciliaria o asistencia personal, y ha enfatizado que "nadie va a tener que adelantar dinero".

En este sentido ha subrayado la prioridad del Gobierno de Cantabria de que "ninguna persona con ELA en grado III+ se vea obligada a renunciar a su vida por cuestiones económicas".

Ha comentado que la tramitación en Cantabria ha seguido su propio cauce normativo y se ha abordado "con especial profundidad", con el objetivo de dotar a esta respuesta "con la máxima seguridad jurídica y dar respuesta con el mayor alcance posible".

También ha señalado que "lejos de optar por una regulación mínima", el Gobierno de Cantabria ha querido construir un marco "más completo, más garantista y mejor adaptado a la realidad de las personas con ELA y sus familias".

Según la consejera, "el compromiso del Gobierno con las personas afectadas por ELA y sus familias ha sido firme". En este sentido ha recordado que en 2025 se implantó una ayuda de hasta 25.000 euros para enfermos de ELA. "Ahora se da un paso más para adaptar el sistema a la realidad de una enfermedad de enorme complejidad".

Según ha apuntado, Cantabria defiende un modelo para garantizar una atención continua, especializada y adecuada las 24 horas del día. Por eso, "no se apuesta por un sistema rígido, sino por uno flexible y adaptado a cada familia".

Estas medidas se recogen en una orden publica hoy el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que incluye además otras adicionales para que las ayudas lleguen "antes y mejor".

Entre ellas figura que se podrá acceder a ayuda a domicilio, asistencia personal o a una prestación combinada que permita utilizar ambos servicios según las necesidades del paciente.

Además, en Cantabria, estas prestaciones serán compatibles con los cuidados en el entorno familiar (PECEF), de manera que no se obligue a las familias a renunciar a apoyos esenciales. También serán compatibles con teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). En el caso de la ELA, el SEPAP incluye fisioterapia neurológica y/o respiratoria, logopedia, especialmente útil para mantener función, autonomía y calidad de vida.

Por otro lado, la prestación no se suspenderá en caso de ingreso hospitalario o residencial, garantizando continuidad del apoyo también en esos momentos.

De esta forma, Cantabria introduce un sistema de gestión más flexible, con una justificación trimestral de las prestaciones; adaptación a las circunstancias familiares y a la disponibilidad de profesionales, y posibilidad de organizar los cuidados sin rigideces diarias o semanales que muchas veces dificultan el acceso real a la ayuda.

Además del apoyo asistencial, Cantabria refuerza el apoyo económico por vía fiscal. En el caso de la ELA se podrá deducir el 50% de los gastos relacionados con diagnóstico y tratamiento, con un límite anual de 2.000 euros y sin límite de renta.

La consejera ha indicado que "cuando hablamos de ELA, la prioridad de este Gobierno es clara: menos trabas, más apoyo y una atención a la altura de lo que necesitan las familias".

También ha tenido palabras de agradecimiento y ha puesto en valor el trabajo y las aportaciones realizadas por CanELA y ha apuntado la voluntad de seguir colaborando para avanzar en el desarrollo de medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

PUNTA DE LANZA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY ELA

El presidente de CanELA ha señalado que esta regulación "pone a Cantabria como punta de lanza en la aplicación de la Ley ELA en España". También ha agradecido el esfuerzo y el trabajo desarrollado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la consejera de Inclusión Social y el equipo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para seguir dando pasos que permitan acercar las medidas de la ley ELA a las camas de los enfermos y avanzar en la mejora de su calidad de vida.