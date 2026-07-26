Cantabria envía 15 profesionales, seis todoterrenos y dos autobombas a Ávila para colaborar en la extinción de incendios

Columnas de humo del fuego forestal en Navaluenga.-ARCHIVO - Mateo Lanzuela - Europa Press

SANTANDER 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria va a enviar un total de quince profesionales del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales autonómico a la localidad de Navaluenga, en Ávila, para colaborar en las labores de extinción del fuego que asola la provincia.

Además de estos efectivos, el Ejecutivo cántabro aportará seis vehículos todoterreno y dos autobombas de la Consejería de Desarrollo Rural.

Así lo ha anunciado este domingo la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, en un mensaje en su red social 'X', recogido por Europa Press, en el que manda el apoyo del Ejecutivo cántabro tanto a la comunidad vecina de Castilla y León como a la Comunidad de Madrid.

"Cuando un territorio necesita ayuda, Cantabria siempre responde", ha escrito Buruaga, cuyo Gobierno puso este sábado a disposición del Estado medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila.