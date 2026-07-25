Cantabria ofrece al Estado medios humanos y materiales para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila

Bomberos forestales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha trasladado al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) la disponibilidad de medios humanos y materiales para colaborar en las labores de extinción de los graves incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila.

En concreto, el Ejecutivo cántabro ha comunicado la disponibilidad de tres brigadas Romeo, integradas por un total de 21 bomberos forestales, además de medios de coordinación y apoyo especializado.

Así, la comunidad autónoma ha ofrecido tres vehículos autobomba forestal, otros tres vehículos ligeros de apoyo, diez agentes del medio natural y dos técnicos directores de extinción.

Según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa, la comunicación ha sido realizada por la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa en respuesta a la solicitud remitida por el CENEM a las autoridades de Protección Civil de las distintas comunidades autónomas para conocer la disponibilidad de recursos que puedan incorporarse al operativo desplegado ante la magnitud y complejidad de la emergencia.

Los medios ofrecidos al Estado han sido puestos a disposición por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, responsable del Operativo de Lucha contra Incendios Forestales de Cantabria.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado la importancia de la cooperación institucional ante emergencias de esta naturaleza.

"Cantabria ha mostrado su plena disposición a colaborar con el resto de las administraciones en una situación de extraordinaria complejidad. La coordinación y la solidaridad entre comunidades autónomas son esenciales para hacer frente a emergencias de esta magnitud y para apoyar a los territorios que están sufriendo las consecuencias de estos incendios", ha dicho.

La solicitud trasladada por el Centro Nacional de Emergencias incluye módulos aéreos de extinción con helicópteros y brigadas helitransportadas, aviones anfibios, equipos de maquinaria pesada, unidades terrestres de extinción y personal especializado.

En el caso de Cantabria, los medios ofertados corresponden a recursos terrestres y de coordinación, dado que la comunidad autónoma no dispone de los medios aéreos requeridos, ha indicado el Ejecutivo.

La Consejería de Presidencia mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la emergencia a través de los canales de coordinación establecidos con el Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con el objetivo de facilitar una rápida movilización de los recursos ofertados en caso de que sean requeridos.

El Gobierno cántabro ha trasladado asimismo su reconocimiento a todos los profesionales que participan en las tareas de extinción y protección de la población, así como su solidaridad con los vecinos de las zonas afectadas por unos incendios que han obligado a desplegar un amplio operativo de carácter nacional.