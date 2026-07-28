Cantabria envía un nuevo operativo con 12 efectivos para colaborar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria enviará este martes un nuevo operativo compuesto por doce profesionales para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales de Madrid y Ávila. Así, la región seguirá colaborando tras la declaración de Emergencia Nacional.

En concreto, el operativo, que relevará al desplegado en Ávila para las misiones que se les asigne, partirá a las 12.00 horas y estará integrado por diez bomberos forestales y dos agentes del Medio Natural, en cinco vehículos 4x4, que relevarán a los trece bomberos y dos agentes que fueron en un primer momento.

Allí permanecen una autobomba ligera CHARLIE 3 y dos autobombas CHARLIE 1, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

Las unidades del Gobierno regional han sido asignadas al Puesto de Mando Avanzado de Navaluenga y se encuentran trabajando en la creación de líneas de defensa seguras para proteger la localidad de Casillas y San Martín del Tiétar, en Ávila.

El Ejecutivo cántabro ha explicado que mantiene un seguimiento permanente de la evolución de la emergencia a través de los canales de coordinación establecidos con el Ministerio del Interior, con el objetivo de facilitar una rápida movilización de los recursos ofertados en caso de que sean requeridos.

Por último, ha vuelto a trasladar su reconocimiento a todos los profesionales que participan en las tareas de extinción y protección de la población, así como su solidaridad con los vecinos de las zonas afectadas por unos incendios que han obligado a desplegar un amplio operativo de carácter nacional.