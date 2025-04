Cantabria espera "voluntad de consenso y financiación" del Estado en la Conferencia para el reparto de menores migrantes

Archivo - La consejera de Inclusión Social.- Archivo - C. Ortiz - Europa Press - Archivo

La región no ha recibido aún la convocatoria

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria espera que haya "voluntad de consenso y de financiación" por parte del Estado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de migrantes no acompañados que tendrá lugar el 28 de abril, según ha anunciado el Gobierno central, si bien el Ejecutivo autonómico no ha recibido a día de hoy la convocatoria.

Así lo ha señalado a preguntas de la prensa la consejera de Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha criticado que "todo lo que tiene que ver con esta materia nos enteramos por los medios".

Gómez del Río ha subrayado que en el real decreto ley --que reformula el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios para distribuir de forma obligatoria entre las autonomías a los menores migrantes no acompañados-- "se tiende a llegar a una unanimidad".

Por lo tanto, espera que haya "voluntad de consenso por parte del Estado" y "voluntad de financiación", que "hasta ahora no parece haberla" habido, ha apostillado. "No sabemos qué financiación nos van a proponer y no sabemos cuál es el orden del día", ha señalado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, explicó este jueves, tras el debate del real decreto ley --contra el que el Consejo de Gobierno cántabro autorizó interponer recurso de inconstitucionalidad al considerar que invade competencias autonómicas--, que en la sectorial, el Ejecutivo central realizará una propuesta con los datos de acogida que han aportado las autonomías, con la intención de empezar con el traslado a partir del verano.

En el caso de Cantabria, que remitió sus datos el pasado lunes al Ministerio de Juventud e Infancia, hay 220 plazas de acogida de menores, de las que 36 se destinan a atender a extranjeros no acompañados. Actualmente, de estas últimas hay ocupadas 25, por lo que ascienden a 11 las libres, según datos actualizados por la titular de Inclusión Social el pasado martes.

Sin embargo, en el reparto de los cerca de 4.400 menores migrantes no acompañados de Canarias, 170 podrían corresponder a los cántabros, según datos provisionales publicados el mes pasado.

La consejera ha hecho estas declaraciones antes de presidir el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad de Cantabria, en el Gobierno.