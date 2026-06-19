Cantabria establece prohibiciones y limitaciones de actividades en el medio rural en función del riesgo de incendio

Archivo - Incendio forestal en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha aprobado una nueva resolución por la que se establecen prohibiciones, limitaciones y suspensiones de determinadas actividades en el medio natural en función del nivel de riesgo de incendio forestal derivado de las condiciones meteorológicas.

El nivel de riesgo se determinará diariamente a partir del índice publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), siendo de aplicación el correspondiente al día en curso.

Cuando dicho índice alcance niveles muy altos o extremos en una zona determinada, quedará prohibido con carácter general encender fuego en cualquier tipo de espacio abierto, ya sea de naturaleza rústica o urbanizable, así como en áreas de descanso de la red de carreteras y en zonas recreativas o de acampada, incluso cuando estén habilitadas para ello, ha informado el Gobierno.

Igualmente, se suspenderán todas las quemas y el uso de material pirotécnico, así como cualquier conducta que implique arrojar objetos en combustión o elementos susceptibles de provocar incendios.

No obstante, la resolución contempla la posibilidad de autorizar determinadas actividades de manera excepcional, siempre que se soliciten previamente y sean evaluadas de forma individualizada por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, teniendo en cuenta el riesgo existente, la vulnerabilidad del entorno y las medidas de prevención propuestas.

UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA

En cuanto al uso de maquinaria y equipos en el medio natural, se establecen importantes restricciones cuando el nivel de riesgo sea muy alto o extremo. En estos casos, queda prohibida la utilización de equipos que puedan generar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas en los montes y en una franja de 100 metros alrededor de los mismos. Esta prohibición afecta a herramientas como radiales, sopletes o equipos similares.

Sin embargo, se contemplan excepciones en situaciones de emergencia, en actuaciones de interés general o en determinados trabajos agrícolas, ganaderos y forestales, siempre que se cumplan estrictas condiciones de seguridad, se respete la limitación de velocidad del viento y se adopten medidas preventivas adecuadas.

Además, se exige que la maquinaria se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y que durante su uso se disponga de medios de extinción y vigilancia suficientes para actuar de manera inmediata ante cualquier conato de incendio.

La resolución también regula con detalle las condiciones de uso y mantenimiento de la maquinaria, destacando el principio de precaución como eje fundamental. Entre otras medidas, se exige la disponibilidad de extintores, la correcta manipulación del combustible en zonas seguras, la retirada de materiales combustibles en el entorno de trabajo y la obligación de interrumpir la actividad si las condiciones meteorológicas empeoran, especialmente en presencia de viento.

MEDIDAS POR EL ECLIPSE

Como medida extraordinaria, el Gobierno de Cantabria ha decidido suspender temporalmente todas las actividades relacionadas con el uso del fuego con motivo del eclipse solar previsto para el 12 de agosto. Esta suspensión se aplicará en todo el territorio autonómico desde las 12.00 horas del 11 de agosto hasta las 12.00 horas del día 13, con el fin de prevenir situaciones de riesgo derivadas de la elevada afluencia de personas al medio natural durante esas fechas.

Asimismo, los Agentes del Medio Natural tendrán la potestad de suspender cualquier actividad cuando consideren que las condiciones representan un riesgo para la prevención de incendios o cuando las medidas adoptadas resulten insuficientes, siendo obligatorio acatar en todo momento sus indicaciones.

En situaciones de condiciones meteorológicas especialmente adversas o cuando esté activado el Plan Especial de Protección Civil ante incendios forestales se podrán adoptar medidas adicionales de carácter obligatorio.

Desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana y se insiste en extremar la precaución en el medio natural durante los periodos de mayor riesgo.

Los índices diarios de peligro por incendio forestal pueden consultarse en la página web de la AEMET (https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios?k=can&... )