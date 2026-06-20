Cantabria estará este domingo en alerta con temperaturas que pueden rozar los 37 grados

Archivo - Primera playa de El Sardinero, en agosto de 2025 - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Liébana, el centro y el Valle de Villaverde estarán este domingo, 21 de junio, en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas que pueden rozar los 37 grados centígrados mientras que el resto de la región estará en nivel amarillo (peligro bajo) por máximas que pueden ronda los 36 grados en el sur y los 34 en el litoral, con mayor probabilidad en la parte oriental.

En concreto, el aviso por calor comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

De esta forma, entra en vigor el aviso por ola de calor a nivel nacional, que durará hasta el miércoles con una previsión de alcanzar hasta los 44 grados en el sur peninsular.

En Cantabria, estos avisos suceden a una jornada de sábado marcadas por las lluvias y tormentas, principalmente en la Cantabria del Ebro.