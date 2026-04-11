Cantabria estará este domingo en aviso naranja por olas de 6 metros

Archivo - Olas rompiendo en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria continuará este domingo, 12 de abril, en aviso por fenómenos costeros adversos, que subirá de nivel del amarillo actual (peligro bajo) al naranja (peligro importante) por olas de 5 a 6 metros.

En concreto, esta última alerta estará vigente entre las 7.00 y las 22.00 horas por mar combinada del noroeste de 5 a 6 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pasada esa franja temporal, el aviso descenderá de nuevo a amarillo (peligro bajo) hasta las 8.00 horas del lunes, por oleaje de 4 a 5 metros.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.

Asimismo, el Ayuntamiento de Santander activará el dispositivo preventivo por temporal marítimo que comprende el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.