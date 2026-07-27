Archivo - Gente en la playa. Verano. Sol y calor. Turismo. Turistas. Ambiente cálido y soleado - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este martes y miércoles en aviso amarillo por calor, aunque la ola que llegará a la península no afectará tanto como en otras comunidades.

En la red social X, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria ha subrayado que la comunidad no va a estar tan afectada por la ola de calor como el centro y este peninsular, aunque el martes será muy caluroso.

Y es que, durante la jornada de mañana, las máximas podrán alcanzar los 36 grados en Liébana y en la Cantabria del Ebro, y el miércoles otros tantos en la Cantabria del Ebro e incluso los 38 en la parte sur de la misma.

En el resto de la región habrá un descenso de las temperaturas, aunque el viernes volverán a subir.