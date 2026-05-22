Cantabria estará este sábado en aviso amarillo por lluvia y tormentas

Archivo - Varias personas con paraguas cruzan un paso de cebra bajo la lluvia.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 22 May. (EUROPA PRESS) -

Toda Cantabria, salvo el litoral, estará este sábado, 23 de mayo, en aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, ambas alertas se activarán a las 14.00 horas y se prolongarán hasta la medianoche en Liébana, el centro y el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro.

Para este periodo se esperan precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y de algunas rachas muy fuertes.

Además, una decena de provincias españolas estarán también en aviso amarillo por lluvias, tormentas, viento, fenómenos costeros o altas temperaturas.