Cantabria estará la tarde de este lunes en aviso naranja por costeros

Archivo - Olas rompiendo en Santander.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará en la tarde de este lunes, 16 de marzo, en aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos desde las 16.00 horas a la medianoche por mar combinada del noroeste con olas de 5 a 6 metros, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Previamente a la activación de este nivel de alerta, la costa estará en aviso amarillo (peligro bajo) desde las 14.00 horas, cuando se espera que el oleaje sea de 4 a 5 metros.

Tras la medianoche, y con la mejoría de las condiciones de la mar, el aviso naranja pasará a amarillo hasta las 10.00 horas del martes.

RECOMENDACIONES

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ante la llegada de mala mar y solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.