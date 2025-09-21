Cantabria estregará este martes la insignia 'C' cultural a la Coral de Torrelavega por su centenario

Es la agrupación polifónica más antigua de la región

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entregará este martes, 23 de septiembre, a la Sociedad Coral de Torrelavega la insignia 'C' cultural de la comunidad autónoma en reconocimiento a la trayectoria centenaria de la agrupación polifónica más antigua de la región y por su "destacada contribución a la promoción de la cultura musical".

El acto tendrá lugar en el Teatro Municipal Concha Espina, a las 19.30 horas, y contará también con la asistencia, entre otros representantes institucionales locales y autonómicos, del consejero de Cultura, Luis Martínez Abad; el alcalde, Javier López Estrada, y el presidente de la Sociedad Coral, José Nicasio Gutiérrez, quien recibirá el galardón de manos de la presidenta, ha informado el Ejecutivo.

Esta distinción reconoce a personas o entidades vinculadas al ámbito de la cultura de la comunidad autónoma y consiste en una 'C' estilizada y esmaltada con los colores de Cantabria y con el escudo regional en dorado en la parte inferior, según lo establecido en el decreto que regula de concesión de insignias en el ámbito de la cultura de Cantabria.

Fundada en 1925 bajo la dirección de Lucio Lázaro, la Sociedad Coral lleva un siglo representando a Torrelavega y a Cantabria por toda España, con una calidad y un estilo propio avalado por reconocidos premios nacionales e internacionales.