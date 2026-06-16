Cantabria estudia reclamar al Estado por vía judicial los costes por la retirada de algas asiáticas en Noja

Archivo - Algas asiáticas en Noja.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se está planteando "muy seriamente" reclamar judicialmente al Estado los costes que el Ejecutivo autonómico tuvo que soportar el año pasado y los que tengan que hacer frente éste por la retirada de las algas asiáticas de las playas de Noja.

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que este alga invasora ya está en la zona desde el pasado mes de abril o mayo. "De hecho, no se ha ido nunca, a partir de ahí vamos a ver cuándo empieza a salir", ha dicho.

Media ha explicado que las direcciones generales de Medio Ambiente y Biodiversidad están trabajando con el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH) y el Ayuntamiento de Noja para analizar posibles soluciones de cara a evitar que este alga invasora, que se reproduce de una forma "terriblemente rápida", salga a las costas y "pase como el año pasado".

En este punto, ha destacado que en tres semanas del mes de agosto de 2025 el Gobierno de Cantabria invirtió casi 600.000 euros en retirar esas algas. Sin embargo, "en dos o tres horas" volvió a haber "más de un metro de algas a lo largo de todos los kilómetros de todas las playas de Noja".

"Queremos evitar eso", ha trasladado el consejero, que ha subrayado que "las competencias del mar y las competencias en cuanto a especies invasoras son de la Administración General del Estado".

Ha apuntado que en aquel entonces tanto la alcaldesa de Noja, Mireia Maza, como los dos consejeros competentes, él mismo y María Jesús Susinos, mandaron una carta al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien les manifestó, según Media, que esas algas era una cuestión de "limpieza de playas" y que "no tenía nada que decir".

"¿Ustedes se creen que el Ayuntamiento de Noja, si le diera por empezar a salir ahora en el mes de junio las algas hasta el mes de septiembre, tiene capacidad para soportar lo que es la retirada de esas algas?", ha manifestado el titular de Medio Ambiente, que ha reivindicado que es "una alga invasora que habría que recogerla en el mar y que habría que retirarla antes de que saliera a la costa".

No obstante, el consejero ha asegurado que, "a diferencia" del Ejecutivo central, el Gobierno regional no va a "dejar abandonados" a los vecinos de Noja, donde se reúnen unas 100.000 personas en verano, o a los de cualquier otro punto de Cantabria en los que pudieran aparecer este alga japonesa invasora.

De este modo, ha afirmado que siguen "trabajando". Así, la semana pasada hubo una reunión entre todas las administraciones del IH y durante estos días están hablando con Andalucía, que tiene "el mismo problema y la queja siempre es la misma: El abandono total que tienen las comunidades autónomas de la Administración General del Estado".

"Aquí tenemos delegados del Gobierno que se dedican a pasearse, a hacerse fotos todos los días por Cantabria, pero nos cierran los accesos a nuestras playas y no los arreglan, ni autorizan a que los alcaldes los arreglen", ha apostillado Media, que ha instado a "trabajar por el interés de los cántabros". "El tema de Noja es un tema muy serio porque nos jugamos el pan de muchísimas familias", ha sentenciado.

El consejero ha hecho estas declaraciones en la visita de las obras de rehabilitación del barrio de Cajo-Casas de Renfe.