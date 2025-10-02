Cantabria exhibe sus productos gourmet en Bruselas para impulsar la exportación en el sector agro - GOBIERNO DE CANTABRIA

SODERCAN y Cámara celebran la primera edición de 'Saborea Cantabria' con el apoyo de la ODECA y la Oficina del Gobierno en Bruselas SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de productores cántabros ha participado en la primera edición de 'Saborea Cantabria', el encuentro del sector agroalimentario organizado en Bruselas por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, y la Cámara de Comercio para promocionar los alimentos y bebidas gourmet de la Comunidad Autónoma en el mercado belga e impulsar su internacionalización.

La iniciativa ha contado con el apoyo de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) con la marca Sabe a Norte', y la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, y a la misma se han sumado también la asociación empresarial Cantabria Quesera, promovida por la CEOE, y el consorcio de exportación Santander Fine Food, impulsado por SODERCAN (www.sodercan.es).

El encuentro se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria, y ha contado con exposición y degustación de productos, muestra de cocina en vivo a cargo del chef español Adrián Mancheño, y networking para favorecer el establecimiento de contactos y futuras colaboraciones comerciales entre los productores cántabros y las empresas importadoras que han participado en la jornada.

Los productos gourmet cántabros han estado representados por las marcas Anchoas de Santoña, Dougall's - Cervezas Artesanales de Cantabria, Conservera Castreña, Destilería Siderit, Olio Viridi, y el Consorcio Santander Fine Food que agrupa a Conservas El Capricho, La Ermita, Horno San José, Quesería Javier Campo y Aceites Alía.

Asimismo, ha participado la asociación empresarial Cantabria Quesera que representa a las queserías El Carmen Lácteos, Granja Quesería El Pendo, Granja Cudaña, La Pasiega de Peña Pelada, Quesoba, Quesos de Ruesga, Quesería Río Corvera, Quesería Río Deva, Quesería Javier Campo, Quesos El Bardal y La Lleldiría.

La jornada ha contado con la asistencia de un nutrido grupo de importadores gourmet, empresas de cash & carry, sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), gran distribución, chefs, tiendas especializadas y periodistas gastronómicos, lo que garantiza una visibilidad directa a los canales clave de comercialización.

El evento se ha celebrado en el Centro Excellis de Bruselas, un salón especializado y punto neurálgico para el sector, que alberga la asociación Horeca de Bélgica y la redacción de la revista Horeca Magazine.

'Saborea Cantabria' ha contado con la presencia del embajador de España en Bélgica, José María Rodríguez Coso, y la consejera de la Oficina Comercial de España en Bélgica (ICEX), María Ortiz.

Bélgica es un mercado de referencia. Con cerca de 12 millones de habitantes y un alto PIB per cápita, es un mercado altamente internacionalizado y abierto que valora la calidad. Además, se sitúa como el segundo importador mundial per cápita de productos españoles, solo por detrás de Portugal, lo que subraya la fuerte afinidad del consumidor belga por la oferta de España.