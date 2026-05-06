Cantabria exige en Bruselas la "plena" participación de las regiones y un presupuesto sólido para políticas de cohesión

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, asiste a la 171 reunión del pleno del Comité de las Regiones. - GOBIERNO

BRUSELAS, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha defendido este miércoles en Bruselas la "plena" participación de las regiones en la gestión de los fondos europeos, subrayando el papel clave de las administraciones más cercanas al ciudadano para garantizar políticas eficaces y ajustadas a la realidad, y ha señalado que Europa debe "fijar como prioridad el desarrollo rural de los territorios y con los territorios".

Así lo ha trasladado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Ururtia, en su intervención en el 171º pleno del Comité Europeo de las Regiones, en el que ha participado en un destacado debate sobre el futuro del desarrollo rural después de 2028.

La representante del Gobierno cántabro ha insistido en que Europa debe reforzar su compromiso en este ámbito y contar con las entidades locales y regionales. "Europa debe ir de la mano de los entes locales y regionales y fijar como prioridad el desarrollo rural de los territorios y con los territorios", ha destacado en un comunicado.

Durante su intervención, ha indicado que Cantabria está tramitando una futura ley de lucha contra el despoblamiento para "dar una respuesta integral y permanente a este desafío", y ha añadido que ha impulsado medidas fiscales, económicas, educativas, sociales y sanitarias que promueven la igualdad de acceso a los servicios públicos y el impulso de sectores estratégicos como el agrícola, ganadero y forestal.

El desarrollo rural es una "prioridad política" de esta comunidad autónoma, "un impulso al mundo rural por convicción", que ha incluido "un cambio en la forma de gestionar", ha dicho la titular de Presidencia en el foro europeo.

En este contexto, ha alertado de que "relegar la visión de las regiones" en los nuevos fondos de cohesión sería "perjudicial": "Abandonar esta visión en los nuevos fondos de cohesión no solo es un error, sino que además es la puntilla que al mundo rural no le podemos dar", tras lo cual, Urrutia ha asegurado que Cantabria "seguirá trabajando para revertir esta visión de Europa".

"LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA GESTIÓN ES CLAVE"

Igualmente, Urrutia ha defendido en Bruselas el papel de las regiones en la gestión de los fondos europeos y la política de cohesión. "Nosotros conocemos mejor que nadie nuestros territorios, retos y nuestras necesidades", ha afirmado, al tiempo que ha reivindicado que "la descentralización en la gestión es clave".

En este punto, ha puesto de ejemplo el programa de cooperación SUDOE que gestiona Cantabria desde el año 2000, que ha descrito como "una historia de éxito", tanto en la calidad de los proyectos como el interés que despierta cada convocatoria y respecto a la eficacia en la gestión.

La titular de Presidencia ha subrayado que "Cantabria ha construido su desarrollo sobre el principio de subsidiariedad y sobre una política europea basada en la cohesión económica, social y territorial", recordando que "los fondos de cohesión han demostrado que las regiones somos eficientes y responsables".

Por ello, ha reclamado "un presupuesto sólido, específico para cohesión, y con plena participación regional". Asimismo, ha advertido de los riesgos de limitar el papel de los territorios en el diseño de las políticas europeas: "¿Por qué dejarnos ahora al margen?", ha cuestionado, y ha defendido que "la política territorial debe hacerse desde el conocimiento del territorio".

DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN EL CDR

Previamente a la celebración del pleno, Urrutia ha participado en la reunión de la Delegación Española, a la que se ha sumado la presidenta del CdR, la política húngara Kata Tütto, con motivo de la concesión al organismo europeo del Premio Europeo Carlos V, otorgado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

La entidad ha reconocido el rol esencial del CdR de cara a garantizar la participación de ciudades y regiones en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea.

En este encuentro también han asistido otros presidentes y consejeros autonómicos, encabezados por el presidente de Galicia y de la Delegación Española, Alfonso Rueda, que a partir de ahora cede el testigo al jefe del Ejecutivo de Aragón, Jorge Azcón, como máximo responsable del grupo de representantes locales y regionales que defienden los intereses de las comunidades autónomas y municipios españoles en la Unión Europea.