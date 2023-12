Cantabria exige al Gobierno que se sume a la postura de la UE de modificar la "estricta" protección al lobo

SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural de Cantabria, Pablo Palencia, ha exigido hoy al Gobierno de España que se sume a la postura de la Unión Europea de modificar el estatuto de protección del lobo para que se pase de estar "estrictamente protegido" a "únicamente protegido", así como actualizar su marco jurídico para introducir una mayor flexibilidad en la gestión de las poblaciones loberas.

Palencia ha aplaudido la iniciativa de Bruselas de "alinearse" con el Gobierno de Cantabria y la mayoría de las comunidades autónomas que lo vienen reclamando desde "hace casi dos años ya", y ha exigido al Gobierno de la nación que atienda esta petición de la UE para que se flexibilice esta "estricta" normativa sobre el lobo que sólo existe en España dentro de toda la Unión Europea, porque, en su opinión, "atenta contra el desarrollo de la ganadería extensiva".

Por ello, ha pedido a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que, a su juicio, "ha quedado en evidencia" ante las autoridades de la Unión Europa, que atienda la petición de Cantabria y del resto de las comunidades loberas, de la UE y de la sociedad en general, de retirar al lobo del LESPRE para poder volver a las normativas y planes de gestión que contaban con el "consenso" de ganaderos, conservacionistas y administraciones para desarrollar medidas "sensatas y eficaces" que garantizan el equilibrio entre el lobo y la ganadería extensiva.

En este sentido, ha precisado que Cantabria necesita volver a controlar la especie con el anterior Plan de Gestión del Lobo, que permitía la extracción de entre 19 y el 20% de la población, como sucede "con éxito" en otros países, como Francia.

"Necesitamos, de una vez por todas, que el Ministerio deje ese sectarismo y esa posición radical y atienda las necesidades del sector rural y ganadero de Cantabria y de España", ha recalcado Palencia.

Ha recordado que recientemente ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que interceda con su compañera de Consejo de Ministros, para que Ribera atienda la petición "reiterada y sistemática" de las comunidades loberas de sacar al lobo del LESPRE y ha asegurado que Cantabria ha aportado "en todo momento" datos actualizados al Ministerio y a Bruselas del número de manadas y ejemplares de lobo que existen en la Comunidad Autónoma.

"No existe ninguna excusa técnica para no tomar esta decisión y está comprobado científica y técnicamente el crecimiento exponencial de la especie en los últimos años", ha opinado el consejero, quien ha lamentado que este crecimiento "increíble" de lobos con ejemplares en territorios "donde antes no los había" está causando un daño "terrible" sobre la ganadería extensiva y las familias que viven en el campo y a las que "debemos proteger".

Finalmente, ha pedido que tanto a Cantabria como a España "se nos equipare" a otros países como Francia, que permite hasta un 19% de extracciones, "mientras que aquí no podemos". "Estamos en desventaja, nos están atacando al sector rural y ganadero y queremos, de una vez por todas, que se apueste por la ganadería extensiva, como lo hace el Gobierno de Cantabria", ha subrayado el consejero.