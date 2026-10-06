Cantabria Film Commission abre la inscripción de su séptimo taller de impulso de proyectos cinematográficos

Archivo - Filmoteca de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria Film Commission ha abierto este martes 6 la inscripción para la séptima edición del taller de impulso de proyectos cinematográficos que tendrá lugar del 27 de noviembre al 1 de diciembre en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus.

La socióloga y gestora cultural, Isona Admetlla, vuelve a ponerse al frente de esta iniciativa que también cuenta con la colaboración y apoyo de los festivales de cine de San Sebastián, D'A, Albacete y Málaga.

El que será el Diálogo de Cine y Producción (DCP) número 51 volverá a centrar su trabajo en el diseño de audiencias, en concreto, como "un semillero de comunidad y espacio colaborativo en el que el cine cántabro encuentra herramientas estratégicas, además de red de apoyo para crecer y dialogar", ha explicado Admetlla.

También ha señalado que uno de los objetivos de este DCP51 es fomentar una mirada "práctica y estratégica" en torno a la incorporación del diseño de audiencias, una formación para cineastas "esencial" para fortalecer las conexiones con los públicos. Y a lo que ha sumado explorar nuevas formas de contar y comunicar y construir planes de trabajo sostenibles.

Por su parte, el director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha remarcado que este nuevo taller de impulso de proyectos cinematográficos convierte a Cantabria en "un laboratorio vivo donde el cine se piensa, se comparte y se proyecta hacia el futuro".

Ha explicado que este año también se ofrece una plaza para participar como proyecto invitado a Navarra, que participará en la actividad y en la formación prevista, pero sin acceso a premios. El objetivo es fomentar el conocimiento entre productoras cántabras y navarras para establecer puentes y estrechar lazos con una comunidad autónoma con la que Cantabria comparte, entre otras cosas, el cuidado que se le da al talento audiovisual propio.

PREMIOS DEL DCP51

El DCP51 vuelve a contar con la colaboración y apoyo de los festivales de cine de San Sebastián, Albacete y Málaga que otorgan a sus participantes diferentes premios.

Así, el Festival de Cine de San Sebastián ofrece acreditación en su zona de industria a las personas seleccionadas y el de Albacete (Abycine) selecciona un proyecto que participará en su zona de industria 'Lanza'.

Por su parte, el certamen de Málaga dispone de una plaza para participar en su campus 'Málaga Talent', en el que ya han representado a Cantabria realizadores como Jesús Choya, Diego del Val, Daniel González Catalina, Manuela Gutiérrez Arrieta, o Ismael Sordo.

Los proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos ante un jurado de profesionales de reconocido prestigio, que también asesorarán en reuniones 'one to one'.

Asimismo, estos expertos elegirán el proyecto ganador de una bolsa de viaje de 1.000 euros para acudir al European Film Market de Berlín.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El DCP51 tendrá lugar entre los días 27 de noviembre, jornada durante la que se celebrará una sesión de seguimiento de los proyectos seleccionados en años anteriores, y 1 de diciembre en la sede de la Filmoteca de Cantabria, en Santander.

El sábado 28 y domingo 29, de 9.30 horas a 18 horas, se desarrollará el taller con los proyectos seleccionados este año, mientras que el lunes 30 de noviembre se dedicará a la presentación de los proyectos ante el jurado. Finalmente, el 1 de diciembre se producirán las reuniones 'one to one' con el jurado, que también deliberará y tomará sus decisiones para, después, celebrar la entrega de premios.

El plazo de presentación de proyectos se cierra a las 23.59 horas del 21 de octubre y la documentación para inscribir los proyectos se puede consultar en la página web de Cantabria Film Commission (cantabriafilm.com/dcp/proximo-dcp). Es el mismo plazo y procedimiento de inscripción que deberán seguir quienes quieran apuntarse y tomar parte en el DCP51 como participante sin proyecto.