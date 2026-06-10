Cantabria formará a 200 personas en quemas controladas para mejorar la gestión del medio y la prevención de incendios

Archivo - Quema de rastrojos - GOBIERNO DE ARAGÓN. - Archivo

SANTANDER 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un nuevo programa formativo dirigido a capacitar a profesionales como responsables de Quema Simplificada en la región.

En este curso, desarrollado en colaboración con el Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), participarán cerca de 200 personas.

El objetivo es mejorar la gestión de las quemas controladas, una herramienta fundamental para reducir la carga de combustible vegetal, prevenir incendios forestales y favorecer la conservación de los ecosistemas rurales.

La formación se estructura en dos partes: una teórica, que se impartirá durante cuatro jornadas en diferentes sedes, y una práctica que consistirá en talleres sobre el terreno distribuidos en siete sesiones por distintas comarcas.

En total, cerca de 200 participantes procedentes de diversos municipios cántabros recibirán formación específica para aplicar de manera segura y eficaz las técnicas de quema controlada, ha informado el Gobierno en una nota.

Las sesiones teóricas tendrán lugar entre este miércoles 10 y el 16 de junio en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN) y en el Ayuntamiento de Arredondo, mientras que las prácticas se desarrollarán entre el 25 de junio y el 15 de julio en diferentes enclaves rurales de la región.

La consejera María Jesús Susinos ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas formativas, que "no solo refuerzan la seguridad en las actuaciones sobre el terreno, sino que también contribuyen a una gestión sostenible del paisaje, al mantenimiento de la actividad ganadera y a la reducción del riesgo de incendios forestales".