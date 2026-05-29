Cantabria y Galicia fortalecen su hermanamiento en torno al Camino Francés y al Camino Lebaniego

La presidenta de Cantabria ha mantenido un encuentro con los 11 alcaldes de los municipios gallegos por donde discurren el Camino Francés y el Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha reunido este viernes con la Mancomunidad de Concellos Gallegos do Camiño Francés, que reúne a los 11 municipios por donde discurre esta ruta de peregrinación, para fortalecer la colaboración en torno a este itinerario histórico y al Camino Lebaniego, que forman parte esencial de la identidad de Cantabria y de Galicia.

Además, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado junto a estos alcaldes el kilómetro 0 del Camino Lebaniego en San Vicente de la Barquera.

Durante ese encuentro, la jefa del Ejecutivo cántabro y los integrantes de la Mancomunidad, con su presidenta, Begoña Balado, a la cabeza han acordado intensificar la cooperación entre ambos territorios para reforzar la proyección nacional e internacional de ambas rutas de peregrinación, y han coincidido en la necesidad de impulsar el desarrollo de los territorios vinculados a estos itinerarios históricos y garantizar una gran experiencia a los peregrinos.

Además de la dimensión espiritual y cultural, la presidenta ha destacado la capacidad de estos dos itinerarios, que se encuentran entre las más relevantes del norte de España, para vertebrar el territorio, dinamizar la economía local y atraer un turismo sostenible y de calidad por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año y de este modo diversificar la oferta turística más allá de los destinos tradicionales.

Para la presidenta, el Camino Lebaniego y su conexión con otras rutas históricas de peregrinación representa, además, una oportunidad para poner en valor el patrimonio cultural, natural y religioso de Cantabria.

Esta visita es la segunda que realizan los integrantes de la Mancomunidad a Cantabria, tras la de 2023 a Potes, y refuerza el hermanamiento entre ambos caminos, tal y como ha destacado el vicepresidente de esta entidad, Xose Igrexas.

Además, en 2025 se celebró un acto de confraternidad entre el Camino Francés y el Lebaniego, organizado por la Mancomunidad, en el que también intercambiaron experiencias y buenas prácticas.

Martínez Abad ha señalado que la cooperación entre los caminos Francés y Lebaniego, que comenzó a tomar forma en 2023 en aquel encuentro, ha ido ganando solidez con el tiempo.

A su juicio, aquella cita, centrada en el papel de las rutas de peregrinación como impulso para el territorio, supuso un punto de encuentro clave para responsables públicos y técnicos, que pudieron intercambiar conocimientos y visiones sobre la gestión de estos itinerarios.

En este contexto, ha añadido que "la experiencia del Camino Francés demuestra su capacidad para generar actividad económica, atraer población y revitalizar municipios con dificultades demográficas".

CAMINO LEBANIEGO

El Camino Lebaniego tiene su origen en la devoción medieval a Santo Toribio de Liébana y al Monasterio, uno de los principales centros de peregrinación de España, y uno de los cinco lugares santos de peregrinación perpetua del cristianismo.

Cada año atrae en torno a 3.000 y 4.500 peregrinos, sobre todo nacionales y que en un 90% de los casos acude por motivos estrictamente espirituales, un porcentaje considerablemente más alto que la media del Camino de Santiago.

El próximo Año Jubilar Lebaniego, el número 75, será en 2028-2029. La Puerta del Perdón se abrirá el 16 de abril de 2028 y se cerrará el 15 de abril de 2029.

CAMINO FRANCÉS

Por su parte, el Camino Francés concentra más del 50% de los peregrinos a Santiago (242.175 en 2025) y los extranjeros ya son la mayoría en este trazado, con un 57% del total. Por nacionalidades, la española concentra el 43% del total, seguidos de estadounidenses, alemanes, italianos y coreanos.

El 46,6% de los peregrinos en 2025 hicieron el camino por motivos exclusivamente religiosos, mientras el 33,8% lo hicieron por intereses culturales o personales. Menos del 20% declararon no tener ningún motivo religioso.

VISITA AL KM 0 Y SANTO TORIBIO

Al margen de la reunión con la presidenta, los integrantes de la Mancomunidad han visitado el kilómetro 0 del Camino Lebaniego, en San Vicente de la Barquera, junto al consejero, y se han acercado al Monasterio de Santo Toribio de Liébana para conocer la nueva comunidad religiosa que custodia el Monasterio y dejar la 'pegada' del Camino de Santiago en el Lebaniego.

La delegación gallega ha estado integrada por el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo; la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias; el teniente alcalde de Samos, José Antonio García; la concejala del Camino de Sarria, Reyes Abella; la alcaldesa de Paradela, Montserrat Mulet; el alcalde de Portomarín, Pablo Rivas; el teniente alcalde de este municipio, Javier Rodríguez; y el alaclde de Monterroso, Eloy Pérez.

También, por el alcalde de Plas de Rei, hablo José Taboada; el teniente alcalde de Melide y vicepresidente de la mancomunidad, Xosé Igrexas; la teniente alcalde de Arzúa y presidenta de la mancomunidad, Begoña Balada; el secretario de la Mancomunidad, Alfonso Manuel Alcalá; el alcalde de O Pino, Manuel Taboada; la concejala de Cultura de este municipio, Eva Varela, y la técnico de la mancomunidad, Socorro Pernas.