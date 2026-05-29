Cantabria y Galicia fortalecen su hermanamiento en torno al Camino Francés y al Camino Lebaniego

La presidenta ha mantenido un encuentro con los 11 alcaldes de los municipios gallegos por donde discurre la ruta de peregrinación

La presidenta de Cantabria ha mantenido un encuentro con los 11 alcaldes de los municipios gallegos por donde discurren el Camino Francés y el Lebaniego
La presidenta de Cantabria ha mantenido un encuentro con los 11 alcaldes de los municipios gallegos por donde discurren el Camino Francés y el Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: viernes, 29 mayo 2026 14:03
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SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha reunido este viernes con la Mancomunidad de Concellos Gallegos do Camiño Francés, que reúne a los 11 municipios por donde discurre esta ruta de peregrinación, para fortalecer la colaboración en torno a este itinerario histórico y al Camino Lebaniego, que forman parte esencial de la identidad de Cantabria y de Galicia.

Además, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado junto a estos alcaldes el kilómetro 0 del Camino Lebaniego en San Vicente de la Barquera.

Durante ese encuentro, la jefa del Ejecutivo cántabro y los integrantes de la Mancomunidad, con su presidenta, Begoña Balado, a la cabeza han acordado intensificar la cooperación entre ambos territorios para reforzar la proyección nacional e internacional de ambas rutas de peregrinación, y han coincidido en la necesidad de impulsar el desarrollo de los territorios vinculados a estos itinerarios históricos y garantizar una gran experiencia a los peregrinos.

Además de la dimensión espiritual y cultural, la presidenta ha destacado la capacidad de estos dos itinerarios, que se encuentran entre las más relevantes del norte de España, para vertebrar el territorio, dinamizar la economía local y atraer un turismo sostenible y de calidad por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año y de este modo diversificar la oferta turística más allá de los destinos tradicionales.

Para la presidenta, el Camino Lebaniego y su conexión con otras rutas históricas de peregrinación representa, además, una oportunidad para poner en valor el patrimonio cultural, natural y religioso de Cantabria.

Esta visita es la segunda que realizan los integrantes de la Mancomunidad a Cantabria, tras la de 2023 a Potes, y refuerza el hermanamiento entre ambos caminos, tal y como ha destacado el vicepresidente de esta entidad, Xose Igrexas.

Además, en 2025 se celebró un acto de confraternidad entre el Camino Francés y el Lebaniego, organizado por la Mancomunidad, en el que también intercambiaron experiencias y buenas prácticas.

Martínez Abad ha señalado que la cooperación entre los caminos Francés y Lebaniego, que comenzó a tomar forma en 2023 en aquel encuentro, ha ido ganando solidez con el tiempo.

A su juicio, aquella cita, centrada en el papel de las rutas de peregrinación como impulso para el territorio, supuso un punto de encuentro clave para responsables públicos y técnicos, que pudieron intercambiar conocimientos y visiones sobre la gestión de estos itinerarios.

En este contexto, ha añadido que "la experiencia del Camino Francés demuestra su capacidad para generar actividad económica, atraer población y revitalizar municipios con dificultades demográficas".

CAMINO LEBANIEGO

El Camino Lebaniego tiene su origen en la devoción medieval a Santo Toribio de Liébana y al Monasterio, uno de los principales centros de peregrinación de España, y uno de los cinco lugares santos de peregrinación perpetua del cristianismo.

Cada año atrae en torno a 3.000 y 4.500 peregrinos, sobre todo nacionales y que en un 90% de los casos acude por motivos estrictamente espirituales, un porcentaje considerablemente más alto que la media del Camino de Santiago.

El próximo Año Jubilar Lebaniego, el número 75, será en 2028-2029. La Puerta del Perdón se abrirá el 16 de abril de 2028 y se cerrará el 15 de abril de 2029.

CAMINO FRANCÉS

Por su parte, el Camino Francés concentra más del 50% de los peregrinos a Santiago (242.175 en 2025) y los extranjeros ya son la mayoría en este trazado, con un 57% del total. Por nacionalidades, la española concentra el 43% del total, seguidos de estadounidenses, alemanes, italianos y coreanos.

El 46,6% de los peregrinos en 2025 hicieron el camino por motivos exclusivamente religiosos, mientras el 33,8% lo hicieron por intereses culturales o personales. Menos del 20% declararon no tener ningún motivo religioso.

VISITA AL KM 0 Y SANTO TORIBIO

Al margen de la reunión con la presidenta, los integrantes de la Mancomunidad han visitado el kilómetro 0 del Camino Lebaniego, en San Vicente de la Barquera, junto al consejero, y se han acercado al Monasterio de Santo Toribio de Liébana para conocer la nueva comunidad religiosa que custodia el Monasterio y dejar la 'pegada' del Camino de Santiago en el Lebaniego.

La delegación gallega ha estado integrada por el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo; la alcaldesa de Triacastela, Olga Iglesias; el teniente alcalde de Samos, José Antonio García; la concejala del Camino de Sarria, Reyes Abella; la alcaldesa de Paradela, Montserrat Mulet; el alcalde de Portomarín, Pablo Rivas; el teniente alcalde de este municipio, Javier Rodríguez; y el alaclde de Monterroso, Eloy Pérez.

También, por el alcalde de Plas de Rei, hablo José Taboada; el teniente alcalde de Melide y vicepresidente de la mancomunidad, Xosé Igrexas; la teniente alcalde de Arzúa y presidenta de la mancomunidad, Begoña Balada; el secretario de la Mancomunidad, Alfonso Manuel Alcalá; el alcalde de O Pino, Manuel Taboada; la concejala de Cultura de este municipio, Eva Varela, y la técnico de la mancomunidad, Socorro Pernas.

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