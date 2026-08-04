Cantabria gana 88 autónomos en julio y superan ya los 41.600, según ATA

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A nivel nacional se han perdido 103

MADRID/SANTANDER, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ganó en julio 88 autónomos, lo que supone un incremento del 0,2 por ciento respecto al mes anterior, frente a un descenso de 103 trabajadores por cuenta ajena a nivel nacional.

Con ello, el número de trabajadores por cuenta propia en la comunidad autónoma asciende a 41.636, que son 166 más que en julio de 2025, lo que supone una variación interanual del 0,4%, menor que el aumento del 1,7% registrado a nivel nacional, según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

En el conjunto del país, y tras la pérdida de esos 103 trabajadores por cuenta propia, la cifra total de autónomos asciende a 3.472.357 personas.

"Los datos de empleo que hemos conocido hoy correspondientes al mes de julio nos dejan un julio en 2026 con un resultado mejor que julio del año 2025, cuando se perdieron 7.286 autónomos", ha explicado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

No obstante, Amor ha advertido de que, en el ámbito de los autónomos y, en consonancia de lo que venía advirtiendo la Encuesta de Población Activa (EPA), se produce una pérdida de trabajadores por cuenta propia.

"Pérdida de autónomos que se debe principalmente y tal como reflejaba la EPA a una pérdida de autónomos empleadores", ha señalado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según los datos recabados por ATA, en julio seis comunidades autónomas pierden autónomos en julio, mientras que otras once se situaron en cifras positivas. Por sectores, la educación, la agricultura, la industria y el comercio son los que presentan un mayor descenso de autónomos durante el mes de julio.

Tal y como viene advirtiendo la organización de autónomos desde hace tiempo, la destrucción de empleo se está produciendo en el ámbito de las pequeñas empresas y de los autónomos. "Cada día hay menos autónomos empleadores, menos pequeñas empresas y menos empleos generados por los autónomos. Además, el número de autónomos empleadores sigue descendiendo y cada día tenemos menos empresarios que generan empleo", ha remarcado.