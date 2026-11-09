Cantabria garantiza hasta cuatro horas retribuidas a los trabajadores para votar en las generales

Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna electoral - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado este lunes la orden del consejero de Empleo, Eduardo Arasti, para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los trabajadores en las elecciones generales del 29 de noviembre, según la cual podrán disponer en su horario laboral de hasta cuatro horas libres para este fin que serán retribuidas.

La norma ha sido aprobada en cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de Regulación Complementaria de los Procesos Electorales, en relación con el Real Decreto que fija la fecha de las elecciones el 29 de noviembre que fija la necesidad de establecer el horario laboral y permisos retribuidos que corresponden a los rabajadores por cuenta ajena que no disfruten en dicho día de descanso laboral.

Según la orden, cuando el trabajo se preste en jornada reducida, se efectuará la correspondiente reducción proporcional del permiso.

Además, establece derechos especiales para quienes desempeñen funciones electorales, indicando que los trabajadores por cuenta ajena que ocupen la Presidencia o sean vocales de mesas electorales tendrán derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si no disfrutan en esa fecha de descanso semanal, y a una reducción de cinco horas en su jornada de trabajo el día inmediatamente posterior, es decir, el lunes 30.

La orden extiende estas mismas garantías a los interventores electorales, mientras que los apoderados tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si ese día no coincide con su descanso semanal.

También se contemplan situaciones especiales para trabajadores que se encuentren alejados de su domicilio habitual "o en otras condiciones de las cuales se deriven dificultades para ejercer el derecho de sufragio", que tendrán derecho "a que se sustituya el permiso por un permiso de idéntica naturaleza destinado a formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo, así como para la remisión del voto por correo", y delega en las empresas la responsabilidad de organizar estos permisos.

La orden ha sido aprobada tras haber sido informada favorablemente por la Delegación del Gobierno en Cantabria y entrará en vigor este martes 10, de modo que garantiza que todos los trabajadores cántabros puedan ejercer su derecho de sufragio en las próximas elecciones generales.