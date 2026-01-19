Cantabria guarda un minuto de silencio por el accidente ferroviario: "Andalucía no está sola"

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las principales instituciones cántabras --Gobierno, Parlamento y Delegación del Gobierno--, así como los ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Camargo, entre otros, han guardado este mediodía un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba), que hasta el momento se ha saldado con 39 fallecidos y 152 heridos.

Tras cancelar la agenda política prevista para este lunes, al igual que han hecho las principales instituciones y partidos, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, junto a varios consejeros y personal público, se han concentrado a las 12.00 horas en el patio de la entrada de la sede del Gobierno autonómico, en Peña Herbosa, donde han mantenido un minuto de silencio para "hacer llegar el pesar por esta tragedia y el inmenso dolor" de los cántabros, que ha finalizado con un aplauso.

Posteriormente, Buruaga ha realizado unas declaraciones a los medios, en las que ha manifestado que "es el momento de decir que Andalucía no está sola, que hoy todos somos Andalucía, muy especialmente los cántabros".

"El pueblo cántabro está al lado de ese pueblo hermano y de ese pueblo que hoy sufre una tragedia de dimensiones importantísimas", ha afirmado.

La presidenta ha trasladado que "la solidaridad, el cariño y el afecto" de los cántabros a las víctimas y las familias que han perdido a un ser querido, así como a los heridos, a los que ha deseado "una pronta recuperación" de este "gravísimo accidente".

Ha subrayado la voluntad de Cantabria de poner a disposición de Andalucía, "desde el primer minuto", todos los medios humanos y materiales con los que cuenta la comunidad. Ofrecimiento que, tal y como ha confirmado, ya le ha hecho llegar a su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, con quien se ha comunicado a través de las vías oficiales, si bien todavía no ha tenido la oportunidad de hablar "personalmente" con él.

"Estamos a su disposición para, todo lo que puedan necesitar, hacérselo llegar. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, al servicio de un pueblo hermano que está sufriendo lo que sufre", ha reiterado.

La presidenta ha estado acompañada por los consejeros de Presidencia, Isabel Urrutia; de Fomento, Roberto Media; de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; de Educación, Sergio Silva; de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos; de Economía, Luis Ángel Agüeros; de Salud, César Pascual, y de Industria, Eduardo Arasti, además de una representación de empleados públicos de la administración autonómica.

También ante la puerta de la Delegación del Gobierno se ha guardado un minuto de silencio por el trágico accidente, que ha estado encabezado por el delegado en la comunidad, Pedro Casares.

Un acto al que han acudido diferentes representantes de los organismos de la Administración General del Estado, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, personal de la institución, miembros del Cuerpo Consular y representantes sindicales, de partidos políticos y de organismos sociales y económicos.

Entre otros, han asistido el nuevo jefe superior de Policía, Antonio del Amo; el teniente coronel de la Guardia Civil, Julio Postigo, y el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga.

Además, en la sede de la Delegación en el Paseo Pereda, junto a la Plaza Porticada, se ha reunido un nutrido grupo de ciudadanos, entorno a casi medio centenar, para guardar el minuto de silencio que ha concluido con aplausos.

Asimismo, las banderas de la Delegación ya ondean a media hasta en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario y se mantendrán así durante los próximos tres días en los que el Gobierno de España ha decretado luto nacional por el siniestro.

El luto oficial será desde las 00.00 horas de este martes, 20 de enero, hasta las 24.00 horas del jueves 22, tres jornadas durante las que la Bandera Nacional de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada ondeará a media asta.

En el patio del Parlamento de Cantabria, la presidenta, María José González Revuelta, representantes de todos los grupos, entre los que se encuentran sus portavoces, Juan José Alonso (PP), Pedro J. Hernando (PRC), Mario Iglesias (PSOE) y Leticia Díaz (Vox), y personal de la institución han guardado un minuto de silencio.

Mientras, en la plaza del Ayuntamiento de Santander, representantes de todos los grupos políticos y vecinos se han sumado al minuto de silencio, promovido desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En concreto, han estado presentes la alcaldesa, Gema Igual; los portavoces de todos los partidos municipales; el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; y el exdiputado nacional José María Mazón, entre otros.

En nombre del Ayuntamiento, la alcaldesa, Gema Igual, ha trasladado sus condolencias a las familias y la solidaridad de Santander con los afectados por la tragedia.

Del mismo modo, ha expresado su agradecimiento a los servicios de emergencia por su entrega y profesionalidad en los trabajos de rescate y en la atención a los afectados.

En señal de duelo, la alcaldesa ha cancelado toda su agenda pública programada para este lunes.

Torrelavega también ha rendido homenaje a las víctimas del accidente ferroviario, sumándose a la convocatoria de las FEMP, con una concentración en el exterior del edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias.

El alcalde, Javier López Estrada, acompañado por miembros de la Corporación y vecinos, han guardado un respetuoso minuto de silencio como muestra de "recuerdo y cariño" por las víctimas mortales, los heridos y sus familias.

Por su parte, en Camargo, el alcalde, Diego Movellán, también ha trasladado, en nombre del Ayuntamiento, sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Además, ha reiterado el apoyo y la solidaridad del municipio "en estos momentos de dolor".

En el acto han participado miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación municipal, así como alumnos y profesorado del IES Muriedas, efectivos de la Policía Local, funcionarios municipales, vecinos.