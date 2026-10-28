Cantabria guarda un minuto de silencio y se suma al dolor por las víctimas del choque de trenes en Toledo

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Santander por el accidente ferroviario en Toledo - AYTO

Se celebran convocatorias en diferentes ayuntamientos y en Santander participan la alcaldesa, la presidenta y otras autoridades regionales SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se ha sumado esta tarde al dolor por la tragedia ferroviaria ocurrida esta mañana en Urda, en la provincia de Toledo, donde el choque de dos trenes ha provocado al menos 68 muertos y más de un centenar de heridos.

Ayuntamientos de la comunidad cántabra se han unido a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente, con actos celebrados a las 20.00 horas en las plazas consistoriales.

Es el caso de Santander, donde la alcaldesa, Gema Igual, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la jefa del Parlamento autonómico, María José González Revuelta, han encabezado la concentración.

También han participado todos los consejeros del Gobierno y miembros de la Corporación municipal, así como ciudadanos que han querido mostrar su solidaridad con las familias y seres queridos de las personas fallecidas.

SOLIDARIDAD Y CARIÑO.

"Es el momento de estar cerca de las personas que sufren, demostrar nuestra solidaridad y cariño con los familiares de las víctimas, desear la pronta recuperación de los heridos y también, por supuesto, trasladar el apoyo a los familiares de los desaparecidos que tienen que estar viviendo una angustia enorme en estos momentos", ha expresado la presidenta cántabra en declaraciones a los medios al término de la concentración en Santander, "la imagen de una España y de una Cantabria que sufre".

Buruaga ha destacado la unidad a la hora de expresar "el sentimiento de dolor, de solidaridad y de exigencia" también ante uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España y el segundo en menos de un año, tras el ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba), que dejó 46 fallecidos y decenas de heridos.

Algo que en palabras de la jefa del Ejecutivo autonómico y del PP regional tiene que llevar a la "reflexión" y a la "revisión" también del estado de la red ferroviaria del país, así como a una investigación gubernamental "inmediata" además de la judicial que ya está en marcha para esclarecer lo que está pasando en torno a las infraestructuras ferroviarias.

"Los españoles merecemos poder vivir tranquilos y España necesita, ya una vez que vamos sumando víctimas, una explicación a todo lo que está ocurriendo", ha demandado la presidenta de Cantabria, comunidad que se ha sumado al luto oficial de tres días y cuyo Gobierno ha suspendido todos los actos institucionales.

Finalmente, Buruaga ha expresado el "apoyo, respaldo y orgullo por la mejor España", representada por los profesionales sanitarios, de los dispositivos de Emergencia y Protección Civil, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por los ciudadanos de Castilla y La Mancha que se han "volcado" hoy y lo van a hacer también los próximos días, que van a ser "muy duros" y en los que van a "seguir dando lo mejor de sí mismos".

CERCANÍA Y APOYO.

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha trasladado, en nombre de toda la ciudad, sus condolencias a los familiares de las víctimas, ha expresado su cercanía y apoyo a todas las personas afectadas por esta tragedia, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos

Igual ha manifestado su agradecimiento a todos los ciudadanos que se han acercado a la Plaza del Ayuntamiento "en muestra de condolencia ante la gran desgracia que ha ocurrido en España".

"Todos estamos cerca de las familias de los fallecidos, mostramos nuestro pésame y nuestro deseo de que los heridos se recuperen pronto. Ahora lo que nos toca es volver a ser una España unida y demostrar como españoles que estamos con ellos", ha añadido.

El Ayuntamiento de Santander también se suma al luto oficial de tres días decretado por el Gobierno de España y las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales.

PIÉLAGOS

Además, autoridades y vecinos de Piélagos también han guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario, sumándose igualmente a la convocatoria de la (FEMP) para trasladar su más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos, así como sus mejores deseos para la pronta recuperación de todas las personas heridas.

El municipio también ha querido expresar su reconocimiento a los servicios de emergencia y a los profesionales que trabajan en la atención a las víctimas y sus familias, según ha apuntado el Consistorio en un comunicado.