Cantabria guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo

Accidente ferroviario en Urda - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ayuntamientos de Cantabria se han sumado al minuto de silencio convocado para esta tarde por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo.

Se llevará a cabo a las 20.00 horas en la puerta de las casas consistoriales de municipios como Santander, Torrelavega, Santa Cruz de Bezana o Camargo. En el caso de la capital del Besaya, se realizará en el edificio municipal del Bulevar Demetrio Herrero.

En respectos comunicados, han invitado a los ciudadanos a participar en este acto con el que se adhieren al llamamiento realizado por la FEMP a los gobiernos locales para recordar a los fallecidos, como muestra de solidaridad con las víctimas y sus familiares, y en señal de reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencias.