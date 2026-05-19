Cantabria homenajea al Racing tras lograr "mucho más que un ascenso"

Archivo - Reconocimieto del Gobierno al Racing tras su ascenso a Primera División - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La terraza del Palacio de Festivales ha sido escenario este martes del reconocimiento que el Gobierno de Cantabria ha hecho al Racing tras haber logrado "mucho más que un ascenso" a Primera División y haber transformado su escudo en "una parte de nuestra identidad regional".

Jugadores, cuerpo técnico y directiva del club han llegado esta tarde en el autobús del equipo al Palacio de Festivales, de nuevo arropados por algunos aficionados que esperaban tras una valla. A los pies de la escalera exterior les ha recibido también la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, a la que han saludado todos en fila, encabezados por el entrenador, José Alberto; el presidente del club, Manolo Higuera; y el director de relaciones institucionales, Víctor Diego, por ese orden.

Tras recibirles Buruaga entre abrazos, todos han subido a la terraza del Palacio, engalanada con un gran cartel con el lema 'Somos de primera'. Allí ha continuado la bienvenida a la plantilla, en esta ocasión por parte de varios consejeros del Gobierno, para seguidamente dar comienzo al acto subiendo al escenario todos los representantes del club y los jugadores para una foto de grupo.

El último en subir ha sido Giorgi Guliashvili, ya que lo ha hecho con muletas tras la fractura de peroné que sufrió el sábado en el partido del ascenso ante el Real Valladolid.

Antes de dar comienzo a los discursos, Manolo Higuera ha entregado una camiseta conmemorativa del ascenso a Buruaga, que se la ha puesto de inmediato, y ella le ha dado al presidente del club una bandera de Cantabria con la que se han hecho la foto de familia.

Ya en su intervención, la presidenta ha felicitado a jugadores, cuerpo técnico, directiva, trabajadores del club, cantera y afición por "una gesta" que "va mucho más allá del fútbol" y "devuelve el orgullo y la ilusión" a la comunidad.

Así, ha celebrado el regreso del club "al lugar donde merece estar", después de 14 años de un "largo y duro camino". "Habéis devuelto al Racing a casa. Y su casa es la élite del fútbol español, la Primera División", ha subrayado Buruaga, que ha asegurado el apoyo del Gobierno en esta nueva etapa en la que ha animado al equipo a "consolidarse" y "hacerse fuerte" en la máxima categoría.

La jefa del Ejecutivo ha insistido en que el ascenso representa mucho más que un éxito deportivo, porque el Racing "no es solo un equipo", sino "alma, historia y emoción", además de "una forma de sentir Cantabria". En este sentido, ha señalado que el club simboliza valores ligados a la identidad de la comunidad autónoma, como el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de levantarse ante las dificultades.

"Hoy, el Racing es el ejemplo de la mejor Cantabria", ha reivindicado la presidenta, que ha valorado el trabajo, disciplina, talento y fe" demostradas, unas cualidades que, a su juicio, conectan directamente con el "carácter de esta tierra" de gente "noble trabajadora, perseverante", que "no se rinde nunca".

En paralelo ha recordado los años más difíciles de la entidad y el largo proceso vivido hasta recuperar la máxima categoría. Según ha dicho, "durante años se habló del Racing como de un gigante dormido", pero "ese gigante no solo ha despertado, sino que se ha levantado con más fuerza que nunca". Tanto que "muchos ya no sueñan con ser Cristiano, Messi o Mbappé, sueñan con ser como vosotros", les ha dicho a los jugadores.

También ha tenido palabras para la afición "ejemplar" que "nunca dejó de creer". "Fue fiel cuando era fácil serlo, pero sobre todo cuando no lo era", ha dicho tras destacar que el club "pasó por el desierto" y atravesó etapas de "sombras, incertidumbre y dolor".

Por su parte, el presidente del Racing ha dado las gracias al Gobierno por la "sensibilidad" demostrada con el club "desde el primer día". "Agradezco que habéis sentido que el Racing es algo importante para esta región y especialmente representativo, tiene un mérito terrible".

Higuera también ha destacado que este equipo se ha convertido en una familia. "Hemos sufrido y llorado durante todo el año y, al final, hemos conseguido lo que nos merecíamos de verdad, hemos sido el mejor club de la categoría".

En el acto también ha intervenido el capitán del equipo, Iñigo Sainz Maza, para quien "ha quedado demostrado durante estos últimos días que el Racing y Cantabria han ido unidos durante toda su historia", y ha reivindicado que "tiene que ser así de aquí en adelante".

"Hemos hecho historia y esta región se lo merecía más que nadie", ha ensalzado el de Ampuero.

La celebración ha incluido también la proyección de un vídeo con algunos de los mejores momentos de la temporada 2025/2026 y de la celebración del domingo, y ha concluido con la reproducción del himno racinguista 'La fuente de Cacho' y un cóctel.