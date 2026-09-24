Cantabria implanta ayudas permanentes para emprendedores y empresas de reciente creación

Archivo - La presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga y el consejero de Industria Eduardo Arasti - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha creado un único nuevo marco regulador para las ayudas Emprecan y Emplea con un sistema de concesión directa que simplifica los trámites administrativos y que transforma el modelo de apoyo al emprendimiento y a la creación de empleo en Cantabria.

Su principal novedad es que las ayudas dejan de depender de convocatorias periódicas para convertirse en un sistema abierto de carácter permanente, sin plazo de cierre, sin límite presupuestario y sin competencia entre solicitudes por agotamiento de crédito.

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha publicado la nueva normativa este jueves, 24 de septiembre, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Por ello, desde mañana viernes, las empresas podrán presentar sus solicitudes cuando hayan realizado las inversiones o formalizado las contrataciones objeto de apoyo, eliminando la necesidad de esperar a futuras convocatorias y facilitando que los proyectos empresariales puedan planificar sus actuaciones con mayor certidumbre.

Con este nuevo sistema, autónomos y empresas de reciente creación dispondrán de una herramienta más flexible para financiar inversiones, poner en marcha nuevos proyectos y reforzar sus equipos profesionales en las fases iniciales de desarrollo.

El nuevo procedimiento garantiza que los proyectos que cumplan los requisitos establecidos podrán acceder a las ayudas, al no estar condicionados por limitaciones presupuestarias ni por los plazos restrictivos asociados a los procedimientos tradicionales de concurrencia competitiva.

La norma unifica en un único marco regulador los programas de apoyo a la creación de empresas y la contratación estable de SODERCAN, a los que la sociedad pública viene destinando 1,25 millones de euros.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha destacado que esta medida va a "facilitar la actividad empresarial, reducir cargas administrativas y reforzar la capacidad de crecimiento de la economía regional".

Y ha añadido que el Gobierno quiere "que las ayudas lleguen cuando las empresas las necesitan. Este nuevo modelo elimina barreras, simplifica la tramitación y facilita que más emprendedores y empresas puedan invertir, crecer y generar empleo estable en Cantabria"

MÁS APOYO PARA EMPRENDER

Las ayudas Emprecan están dirigidas a autónomos y empresas cuya actividad se haya iniciado en los dos años anteriores a la solicitud y contemplan apoyo económico para gastos de constitución, puesta en marcha, formación especializada e inversiones productivas.

El programa mantiene una intensidad de apoyo que puede alcanzar hasta 67.600 euros por beneficiario para actuaciones relacionadas con la adquisición de maquinaria y equipamiento, soluciones tecnológicas, desarrollo de prototipos, patentes y marcas, marketing digital, formación especializada o gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

Las ayudas pueden solicitarse una vez realizados y abonados los gastos subvencionables, permitiendo que los emprendedores desarrollen su proyecto empresarial sin necesidad de esperar una resolución previa para acometer inversiones.

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

La nueva regulación incorpora además cambios relevantes en el programa Emplea, destinado a apoyar la contratación indefinida en empresas de reciente creación. Entre las novedades destaca la ampliación del ámbito temporal de las ayudas, que podrán solicitar autónomos y empresas con hasta cuatro años de actividad.

Las subvenciones oscilan entre 10.000 y 16.000 euros por contratación indefinida, en función del nivel de cualificación de la persona contratada, reforzando especialmente la incorporación de perfiles técnicos y profesionales de alta cualificación.

El nuevo decreto refuerza el acompañamiento que SODERCAN presta a las personas emprendedoras desde las primeras fases de definición de sus proyectos hasta su consolidación empresarial. Tanto las ayudas de Emprecan como del programa Emplea deben solicitarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

CUATRO LÍNEAS DE APOYO

El programa Emprecan Plus se estructura en cuatro líneas de apoyo que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etcétera); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etcétera); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo que se ha elevado a 50.000 euros; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

Junto a estas y otras ayudas a fondo perdido, SODERCAN pone a disposición de los emprendedores un servicio de acompañamiento integral durante los primeros años de su andadura empresarial, desde la identificación de la oportunidad de negocio y validación de la idea a través de la elaboración de un plan de empresa, hasta la creación de la empresa y su posterior consolidación.