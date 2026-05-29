Cantabria impulsará "una fiscalidad favorable" para el sector forestal y reforzará las ayudas a la repoblación

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha anunciado que el Gobierno cántabro impulsará una "fiscalidad "favorable" para el sector forestal, así como el refuerzo de las ayudas a la repoblación forestal, la recuperación de superficies degradadas y los tratamientos selvícolas.

Así lo ha informado Susinos durante su intervención en el acto por el 20º aniversario de Certicant, en el que ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es avanzar hacia "una nueva etapa de gestión activa del monte", basada en la combinación de conservación y producción.

En este punto, ha señalado que el Gobierno cántabro trabajará en medidas de fiscalidad favorable en las que se tengan en cuenta las "particularidades" del sector, para incentivar la actividad forestal, facilitar la reinversión en los montes y favorecer el relevo generacional.

Ha indicado que estas iniciativas se enmarcan en una orientada a reducir el riesgo de incendios, fijar población en el medio rural, generar empleo y aprovechar mejor el potencial forestal de Cantabria.

"Cantabria no puede permitirse tener miles de hectáreas sin una función clara, acumulando combustible y perdiendo oportunidades", ha manifestado Susinos, que ha apostado por favorecer nuevas plantaciones con criterios técnicos, mejorar las masas forestales existentes y recuperar superficies infrautilizadas.

Además, la consejera ha destacado el compromiso del Gobierno con la certificación forestal sostenible, facilitando que más montes públicos y privados se incorporen a sistemas como PEFC.

Ha indicado que el objetivo es que CERTICANT siga creciendo, que más propietarios se beneficien de este instrumento y que la madera cántabra gane valor en los mercados gracias a su trazabilidad, su sostenibilidad y su calidad.

Así, se trabajará juntamente con ayuntamientos, juntas vecinales y propietarios para mejorar la movilización de madera y biomasa forestal, siempre dentro de una planificación sostenible.

Susinos ha apostado por fortalecer la bioeconomía forestal circular, poniendo en valor que "Cantabria tiene condiciones naturales, empresas, tradición y talento para ocupar un lugar relevante en esa nueva economía verde e industrial".

Finalmente, la titular del ramo ha subrayado la necesidad de prestar especial atención a la formación y al relevo generacional en el sector. Ha apostado por reforzar la formación técnica, la colaboración con centros educativos, las prácticas en empresas, la innovación y la dignificación de los oficios vinculados al monte.

RECONOCIMIENTO AL SECTOR FORESTAL

El acto conmemora el 20º aniversario de Certicant, entidad solicitante de la certificación PEFC en Cantabria que, en palabras de la consejera, ha sido "decisiva para extender en Cantabria la cultura de la gestión forestal sostenible".

Esta celebración coincide con la 80ª Junta Directiva y la 36ª Asamblea General de PEFC España, que reúne en la comunidad a representantes del sector a nivel nacional.

Susinos, que ha destacado que Cantabria cuenta con más del 68% de su superficie dedicada al forestal, ha reivindicado una nueva forma de "entender el territorio".

"Debemos mirar al monte no como un espacio abandonado, sino como un recurso vivo, estratégico, generador de riqueza, biodiversidad, empleo y oportunidades", ha dicho la consejera, que ha subrayado que la certificación forestal "no es un trámite, es una garantía de que los montes se gestionan con criterios ambientales, económicos y sociales".

PREMIOS CANTABRIA FORESTAL

Por otro lado, en el evento, que se celebró en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, se han entregado por primera vez los Premios Cantabria Forestal, que, según la consejera, nacen para "reconocer a quienes trabajan por nuestros montes, por nuestra industria forestal, por el empleo rural y por el futuro de Cantabria".

En esta primera edición, el reconocimiento a la trayectoria recae en Jesús Jubete, de quien la consejera ha mantenido que representa "una vida vinculada al monte, al conocimiento y a la formación de nuevas generaciones".

El premio a la innovación distingue a Textil Santanderina, empresa que, en palabras de Susinos, demuestra que "la bioeconomía forestal no es una teoría abstracta, sino una realidad industrial, sostenible y competitiva".

Asimismo, el galardón al mejor expediente académico de la Escuela Técnica Foramontanos se ha concedido a Joaquín Martínez Ruiz, cuyo reconocimiento simboliza "la necesidad de atraer, formar y retener a jóvenes profesionales que garanticen el futuro del sector forestal cántabro", ha remarcado Susinos.

Un sector estratégico Actualmente, la superficie certificada en Cantabria bajo el sistema PEFC supera las 55.000 hectáreas y el sector forestal-madera agrupa a más de 500 empresas, con más de 2.000 empleos directos y cerca del 4% del PIB regional.

Susinos ha concluido su intervención reafirmando el compromiso del Gobierno de Cantabria con el sector forestal, al que considera "estratégico y que merece más visibilidad, más reconocimiento y más apoyo institucional".

En el acto, la consejera ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el presidente de PEFC España y de COSE, Francisco Carreño, y el presindente de Certicant, Eloy Gutiérrez, entre otras autoridades.