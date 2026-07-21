Cantabria incrementa un 41% la cuantía individual de las becas de formación en la Oficina de Bruselas

Imagen de archivo de la consejera de Presidencia en una visita a la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha convocado dos becas de formación práctica para personas postgraduadas en la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas para realizar actividades y estudios de especialización en el conocimiento de las diferentes materias europeas y en tareas de información a los ciudadanos en temas europeos, cuya cuantía se ha incrementado un 41%.

En concreto, esta convocatoria, que se desarrollará entre 2026 y 2027, cuenta con un presupuesto de 39.500 euros, lo que supone un incremento de 11.400 euros sobre la anterior de 2023.

Con este incremento del presupuesto, cada beneficiario de las becas, que tienen una duración máxima de un año, pudiendo ser prorrogadas, percibirá la cantidad máxima de 1.550 euros brutos mensuales, frente a los 1.100 euros brutos mensuales anteriores.

La oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas, además de sus funciones de representación, presta un servicio público abierto a todos los agentes de la región mediante el apoyo en la gestión de los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de Cantabria en la medida en que las iniciativas comunitarias incidan en ellos y, además, realiza una labor de asesoramiento sobre asuntos europeos de actualidad y de especial interés para la Comunidad Autónoma.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha destacado que este incremento de las cuantías era un compromiso adquirido "para facilitar la vida en Bruselas de las personas beneficiarias, habida cuenta el incremento del coste de la vida en los últimos años".

Al respecto ha explicado que para poder aplicar estos incrementos hubo que esperar a tener aprobado el nuevo presupuesto 2026, dado que mientras estuvo prorrogado el de 2025 no se pudieron variar las cuantías de las becas.

El retraso en la aprobación del presupuesto para este año provocó también el de la publicación de la convocatoria, pero, tal y como ha afirmado la consejera, "para nuestro Gobierno este cambio en las cuantías resultaba esencial y preferimos esperar a tener nuevo presupuesto con cuantías actualizadas para publicar esta convocatoria".

La orden que publica este martes el Boletín Oficial de Cantabria establece que podrán beneficiarse de estas becas aquellos que estén en posesión de la titulación universitaria de graduada/o, y se requiere que no hayan transcurrido más de cinco años desde la expedición del título, además de tener conocimientos de inglés y/o francés con un nivel mínimo de B2 y formación teórica/práctica en materias relacionadas con la Unión Europea.

También es necesario tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea; no disfrutar de ninguna otra beca o ayuda de naturaleza análoga procedente de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la UE o de organismos internacionales; y no haber disfrutado de una beca de formación en la Administración de Cantabria durante dos o más años, entre otros requisitos.

Entre las solicitudes presentadas, la selección de becarios se realizará conforme a los principios de mérito, capacidad, objetividad y concurrencia competitiva.

La valoración se realizará en dos fases. Una primera de méritos con el expediente académico, formación específica, experiencia profesional y nivel de idiomas. Una segunda fase con una entrevista personal y una prueba oral de idioma a los cinco aspirantes con mayor puntuación en la fase anterior.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las personas beneficiarias de estas becas "tendrán la oportunidad de profundizar en el funcionamiento del proceso legislativo comunitario de la UE, el seguimiento de las oportunidades de financiación europea y el asesoramiento a entidades regionales para la captación de fondos y para la gestión de proyectos en Europa, facilitando contactos con las instituciones comunitarias", ha destacado Urrutia.

La oficina es también un punto de información para las empresas cántabras colaborando estrechamente con SODERCAN en programas de internacionalización y en diferentes proyectos europeos lo que, en palabras de la consejera, "proporcionará a las personas elegidas la opción de completar desde un punto de vista práctico sus estudios y conocimientos teóricos en temas europeos lo que mejorará sin duda sus opciones de inserción profesional".